不論颳風下雨！阿伯每天來買紅豆餅 背後故事8千人哭慘

不論颳風下雨！阿伯每天來買紅豆餅 背後故事8千人哭慘(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

每個人的背後，都有屬於自己的故事。一名賣紅豆餅的女網友，在網路上分享一段感人的故事，指一名阿伯幾乎每天，都會騎著腳踏車到店裡買紅豆餅，一問之下才得知，原來是他洗腎的妻子，沒胃口時就想吃紅豆餅，讓女網友聽完相當感動「一段很稀鬆平常的話，但我心裡早已淚流滿面」。

一名女網友在《爆廢公社》發文表示，一名阿伯每天幾乎都會騎著腳踏車，來她店裡買紅豆餅，沒想到一日雨下得很大，阿伯仍像平常一樣至店裡光顧，原PO於是與對方聊天，才知背後一段感人的故事，讓她感動的說「賣紅豆餅七年多了，第一次聽到客人的故事眼眶有淚在打轉…」。

不論颳風下雨！阿伯每天來買紅豆餅 背後故事8千人哭慘(圖翻攝自/爆廢公社) 不論颳風下雨！阿伯每天來買紅豆餅 背後故事8千人哭慘(圖翻攝自/爆廢公社)

原來，阿伯的妻子每個禮拜都要去洗腎，因此身體時常不舒服，甚至沒有胃口，而她最愛的就是吃原PO賣的紅豆餅，「阿伯說：人老了沒有用了啦～孩子都有自己的家庭，剩下老伴能作伴，她喜歡吃我就每天來買」，儘管只是一句簡單平常的話，但卻讓原PO忍不住想落淚。

最後，女網友更說到「阿伯惦記著老婆喜歡吃的紅豆餅，猶如訴說著最感人的誓約。這就是阿公阿嬤那一輩最浪漫的愛情吧！希望阿北的妻子早日康復」。不少網友看了也相當感動「真的很棒！你賣的是讓人幸福的味道」、「正的愛情就是這樣平凡簡單幸福」、「洗腎病患真的很可憐，還好有阿北這樣的另一半陪著，真的很幸福」，而此PO文目前也吸引8千人按讚。

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