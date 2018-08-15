幼稚園入學題目考倒成年人 答案竟藏超深含義

2018年08月15日 14:08 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一般人對於幼稚園的印象，不外乎就是讓小孩認識新朋友，要不就是玩遊戲、睡午覺和吃點心。先前網路上流傳一張「幼稚園入學考試題」的圖片，甚至被稱為「神級數學題」，從許多數列中找出「2889=？」的答案，考倒許多大人；而答案被解開後，有心理學家解釋這道題目其實藏有深藏含義。

「幼稚園的入學考試題」內容有許多數列，包含「1111=0，2222=0，7662=2，9313=1，0000=4，6666=4，2172=0，5555=0，8793=3，8096=5，4398=3，9475=1，9038=4，3148=2」，而要從這些提示中找到「2889=？」的答案；這道題目在網路上受到熱烈討論，許多大人都被這些數字考倒。

有厲害的網友解出這道「數學題」，答案揭曉是5，並解釋其實這道題目並非數學題，而是要「數圈圈」，拿題目中的數列來舉例，像是1111完全沒有「O」，所以答案是0，而8096就有5個「O」，答案就是5；用數圈圈的方式來看，2889就有5個「O」，因此答案就是5。

而根據香港媒體報導，這張邏輯推理圖並非幼稚園入學考題，而是香港聖公會聖保羅堂多年前舉辦「牧養孩童」講座時，北角聖彼得堂幼稚園的吳淑貞校長演說中的內容，解釋是從教育心理學家的學說，表達成人和小孩的認知差異，「大人眼中看到的數字，小孩第一眼看到的是圖象」，因此呼籲大人不要將自己的認知影響小孩的思維成長。