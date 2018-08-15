他怨國軍「雙濕牌」雨衣愈穿愈濕 老鳥笑虧：臭爆傳學弟

2018年08月15日 14:43 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

當兵是台灣男人生命中重要的一環，儘管不少人在過程中「幹意滿點」，但直到退伍後仍是聊不完的話題。有網友昨（14日）發文抱怨國軍派發的雨衣根本不防水，不透氣的設計又悶又臭，「到底能幹嘛？」貼文一出引起廣大男性共鳴。

原PO在PTT「八卦板」發文痛批，軍用雨衣不僅又臭又髒，還會愈穿愈濕，毫無防水能力，「去便利商店買的輕便雨衣還更好！」不解為何國軍始終堅持要官兵穿這種東西，好奇問道「有無八卦？」

文章一出勾起不少男網友當兵回憶，直呼「雙濕牌雨衣你敢挑」、「讓你邊走邊洗澡不好嗎」、「媽蛋到底是多窮困，雨衣死都不換」、「穿斗篷的時候我覺得超中二」、「當兵最幹的軍備就是那件新訓雨衣，把它拿到水龍頭下測試 ，穿透力跟迷彩服差不多，到底是什麼黑科技才能把雨衣做成這樣」。

不過也有人說，並不是每種軍用雨衣都難穿「你一定沒穿過官式雨衣，帥氣！」、「軍官雨衣真的很潮誒～我都想買一件」、「當兵最想幹出來的就是海軍雨衣」、「海軍新的兩件式很好穿阿」。

此外，也有人抱怨國軍雨衣臭到讓人不敢恭維，「我真的第一次聞到臭到極致的雨衣就是國軍的」、「超級無敵臭」、「我退伍前直接不曬乾折完放鐵盆送下一屆」、「濕濕的塞進袋子給學弟用～嘻嘻」。