2月大萌娃肚內驚見螺絲釘 兇手竟是3歲親姊姊

女童手術取出螺絲釘後已無大礙（翻攝楚天都市報）

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中國大陸湖北一對父母，日前發現家中的螺絲釘因不明原因短少，並懷疑很有可能是被家中的2月大女嬰給吃下，因此立刻帶她到醫院檢查，結果果然在女嬰的肚子裡發現消失的螺絲釘，但沒想到事後卻發現餵女嬰吃下螺絲釘的，竟是她3歲大的姊姊。

根據《楚天都市報》報導，湖北一對夫妻育有2女，大女兒晶晶（化名）只有3歲，小女兒瑩瑩（化名）更才出生剛滿兩個月。本月10日，女童的父親在家中修理門，而大女兒則是在一旁玩耍，而正當女童父要把門給修好時，發現螺絲釘短少了一枚，而他在家中卻遍尋不著，這時他才想起很有可能是被在一旁玩耍的大女兒給拿走，而他也依稀記得當時晶晶曾跑到瑩瑩的身邊，而家中的其他長輩也表示曾發現晶晶把手伸進妹妹的嘴巴裡。

眼見事有蹊蹺，女童父親趕緊帶著女兒到醫院就醫，而在說明詳情後醫師也立刻進行利用X光進行檢查，果然在女嬰的肚子內發現一個螺絲釘，而由於這枚螺絲釘是鈍頭的，對女童沒有立即的危險，因此醫師決定先行觀察，希望女童能夠自行排出這枚螺絲釘，但觀察了三天這枚螺絲釘卻紋風不動，醫師只好透過手術將螺絲釘取出，而瑩瑩在手術後也恢復良好。

醫師指出，瑩瑩才兩個月大，並不會自己把螺絲給放到嘴裡，在根據家中長輩的證詞，因此很有可能是因為姊姊晶晶覺得好奇或是好玩，才會把螺絲釘放到妹妹的嘴裡。對此，醫師也提醒這對父母，若家中有兩名以上的年幼的兒童，千萬別讓他們單獨相處，以避免類似意外再度發生。

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