買到餿飯糰找店家理論 店長搶走一口吞下：味道正常

買到餿飯糰找店家理論 店長搶走一口吞下：味道正常(圖翻攝自/梨視頻)

友善列印
/綜合報導

食物若臭酸發出餿味，肯定沒有人敢吃。大陸河北石家莊一名男子，日前至當地一間便利商店買飯糰，豈料回家打開來食用後，發現飯糰根本餿掉了，於是拿回去向店家理論，沒想到對方一開始稱東西沒壞，而店長出現後，竟一口吞掉有問題的飯糰，讓顧客相當傻眼，認為對方是故意銷毀證據。

根據《梨視頻》報導，13日晚間一名男子在家附近的「36524」便利商店，買了一個飯糰回家，沒想到打開來吃一口，發現食物味道不對，似乎已經壞掉了，於是與姐姐拿著東西向店家理論，而店員一開始還辦稱，食物沒有壞很正常，聞起來餿掉的味道，是食物原本的味道。

店長之後出現便要求，想吃一口飯糰看看是否有問題，但男子認為要留證據，沒想到在雙方爭論期間，店長竟一把將飯糰搶過來，而他們質疑店長疑似想銷毀證據，趕緊要求他還回來，沒想到飯糰一口被塞進店長嘴裡吃掉，還一邊稱東西沒有問題，因為她吃了都沒事。

他們事後將這段爭論影片PO網，表示他們經常在這間商店買東西，沒想到竟買到有問題的商品，想理論卻被店長銷毀證據，批評他們根本就是流氓。許多網友看完，也紛紛表示「這間超市的食物出問題，已經不是一次兩次而已，之前就有人買到長毛的麵包呢」、「裡面很多東西都是過期品」，而超商總公司對此表示，目前正在調查中。

影片由此觀看

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