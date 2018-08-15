不浪費食物！僧侶吃信眾布施暴肥 泰政府頭痛：別整天打坐

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

普通人印象中的僧侶通常吃素，平日都在唸經打坐冥想，但這樣也會暴肥？最近紐約時報調查泰國是亞洲肥胖人口第二多的國家，而當地有大學研究發現他們過半數僧侶都有肥胖問題，原來是他們接受信眾布施，抱持「不浪費」的想法變把食物吃光光，就此被養肥；當地政府也呼籲僧侶，「別只是冥想靜坐，要多運動」。

綜合外媒報導，泰國有許多民眾深信佛法，甚至有出家的習俗，而當地的朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)研究發現，泰國超過半數的僧侶竟有肥胖問題，有40%膽固醇過高、25%血壓過高，有些還有糖尿病；一般人認為僧侶多半吃素，卻有越來越肥胖的趨勢，不免令人感到困惑。

而朱拉隆功大學進行研究時，更花費多年時間觀察泰國民眾向僧侶布施的習慣，發現近年來民眾會將高熱量或高糖分的美食，熱情贈與路過家門的僧侶；而僧侶們接收布施後，抱持著「不浪費食物」的想法，大多都會將食物一掃而空，剛好的是，僧侶的服飾總是寬鬆，因此遮蓋住他們變胖的狀況。

當地篤信佛教的民眾，認為有布施食物給僧侶的話，下輩子就會帶來好運，有一名女子表示，她知道一名每天固定路過家門口的僧侶飲食習慣，便每天一早將他愛吃的東西準備好，將他的缽裝滿滿。

泰國政府對此也決定替僧侶制定「健康營養計畫」，從改變僧侶飲食方式開始，公共衛生部門也公開呼籲他們，「僧侶除了每天出門化緣，應該要多做運動，不要只是整天冥想、靜坐或掃地」，避免運動量不足又天天食用高熱量，否則真的會越來越肥胖。

文章來源：The New York Times

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