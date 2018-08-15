參選人吳佩芸掛泳裝看板 民進黨議員竟嘲：為何不露胸？

2018年08月15日 15:37 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

時代力量新北市中和議員參選人張祐銓，日前在餐會上遭現任議員帶著同樣也要參選的女兒當面嗆聲，另一位時力議員參選人吳佩芸也透露，因為掛上穿著泳裝的競選看板，遭議員笑虧「既然都掛泳裝的看板，就不如把胸部也露出來，給大家看嘛！」對此，時代力量立委徐永明點名該位失言議員就是民進黨的何文海，且已涉及性騷擾，要求公開道歉。

新北中和議員參選人張祐銓日前參加一場里長舉辦的餐會，慘遭現任議員嘲笑，公然在台上指著他說「我女兒去美國念了碩士回來，比你優秀很多，要投就要投給這麼優秀的人才」，讓他備感羞辱。無獨有偶，吳佩芸也在臉書上PO文表示，在參選過程中同樣遇到許多酸言酸語，甚至被現任議員拿女性的身體大開玩笑。

吳佩芸表示，上個月該議員對她說「既然都掛泳裝的看板，就不如把胸部也露出來，給大家看嘛！」當下她雖然微笑應對，但內心感到非常錯愕，「身為有氧老師，推廣有氧運動、展現活力形象是再自然不過的事，游泳是一個非常適合全國年齡層的運動，何必用如此調侃的語氣來說嘴？」

吳佩芸強調，公共事務不是只有政治世家、現任議員家族可以參與，所有公民都有參選的權力，希望如此高傲俾倪的態度不再出現否則很快就會被選民淘汰。

徐永明則指出，該位議員就是民進黨籍的何文海議員，並公開向其喊話「這已經是性騷擾了，請站出來向吳佩芸公開道歉！」