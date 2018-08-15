「不想她孤零零地走！」癡情男在病房辦婚禮 血癌女友捧花病逝

2018年08月15日 15:52 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

世界上最遠的距離就是，明明在面前卻無法繼續相愛到老！大陸一名男子楊楓想要給罹患血癌的女友小慧舉辦一場婚禮，不過最終卻無法實現，「我想給她一個交代，我不想讓她一個人孤零零走。」

綜合陸媒報導，楊楓的女友小慧今年32歲，在24歲那年檢查出「慢性粒細胞性白血病」。2年前，楊楓是個送貨員，因緣際會認識了小慧，聊天的過程中得知她罹患血癌，「一開始覺得她太可憐，後來接觸多了，想照顧她一輩子，開始追她。」

2人交往後，愛情的路上總是在求醫，為了幫助小慧治病，楊楓在鄭州找一份送貨的工作，用每個月5000元人民幣（約新台幣2.2萬元）的工資支撐小慧每月3、4000元的藥費。2年多來，楊楓每日早出晚歸的工作，一邊打工，一邊照料小慧。

8月10日當天，小慧的病情卻突然惡化，醫院甚至發出了病危通知書，為不讓小慧留下遺憾，楊楓準備辦一場「病房婚禮」，「想給她一個交代，我不想讓她一個人孤零零走。」

小慧最終不幸離世。(圖/翻攝自梨視頻)

12日下午3時許，婚顧公司的工作人員趕到河南省腫瘤醫院，在倉促的情況下準備了婚紗、手捧花、攝影、司儀和胸花，並幫楊楓換上禮服、戴胸花。下午4時30分左右，小慧的病情卻急轉直下，主治醫生也開始為她急救。下午5時10分時，因為小慧的病情無法控制，楊楓只好選擇暫時取消婚禮。

直到下午5時18分，小慧連掛在床頭的婚紗都沒來得及穿，戒指也來不及交換，便不幸離開人世。楊楓說：「她自己不想連累我，你知道嗎？之前她家裡講過兩人什麼時候結婚，她就說：『我現在病成這樣，我要跟他結婚，會拖累他一輩子。』」

楊楓也說，自己還是想給小慧一個交代，「就像我去靈堂簽字，就說『這是我愛人』。雖然沒有領證，但是戒指我給她戴了，花我給她送了。」雖然來不及舉辦婚禮，但他們的愛情卻是永遠存在的。