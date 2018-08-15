半裸模特兒捧酒走秀！男客邪笑狂拍 網怒：低俗行銷

半裸模特兒捧酒走秀！男客邪笑狂拍 網怒：低俗行銷(圖翻攝自/東網)

友善列印
/綜合報導

現在市場競爭激烈，不少店家會使出特殊的行銷手法，吸引顧客的注意。最近大陸網路上流傳一段，模特兒半裸捧醬香酒走秀的影片，而男客則是在一旁狂拍，由於尺度相當的大，讓不少網友氣憤表示，這種行為太過低俗，甚至毀了酒廠的信譽，也侮辱對於當地酒類的文化。

根據《澎湃新聞》報導，網路上流傳一段影片，只見幾名年輕模特兒上半身全裸，手裡則捧著酒瓶走秀，現場不少男性在一旁猛拍，期間更露出開心的笑容，而活動現場的背景，還印有貴州省仁懷市的字樣，不少人推測，該場促銷酒品應該來自仁懷市，指現場是茅台鎮某其他省的商家，在中秋期間推出的促銷活動。

模特兒上半身全裸，手裡則捧著酒瓶走秀，現場不少男性在一旁猛拍 模特兒上半身全裸，手裡則捧著酒瓶走秀，現場不少男性在一旁猛拍(圖翻攝自/貴陽晚報)

據了解，這次半裸女模特兒走秀的活動，疑似是他省的商家與仁懷市一家酒企的合作案，不過該家酒企僅提供酒類，並沒有參與商家的銷售或宣傳。而仁懷市酒業協會內部人員表示，歡迎大家至本地品酒、買酒或投資，但絕對不歡迎這種低俗行銷手法的合作夥伴。

不少網友也感到相當不滿，認為「仁懷醬香酒靠品質和信譽贏得市場，不需要這種『下三濫』的手法來吸引眼球」，還有一位酒企負責人說「仁懷的酒文化是人民群眾智慧與技藝的積澱、傳承」。目前這段影片已引起仁懷市醬香白酒業的關注，不少酒企負責人強調，要維護懷醬香酒的名譽，合作前應先觀察對方的經營狀況。

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