河北動物園超奇葩 狂！園區裡竟驚見「進化型寶可夢」

動物園把一般的兔子稱之為精靈寶可夢中的長耳兔（左），讓不少網友好傻眼（翻攝維基百科、影片截圖）

友善列印

開開心心去動物園遊玩，見到這種景象真的會讓人好傻眼！中國大陸一位網友日前到河北的動物園參觀，但沒想到卻發現這間動物園竟然「掛羊頭賣狗肉」，除東北虎的籠子裡養的是土狗以外，還稱園區內的普通兔子是《精靈寶可夢》裡面的「長耳兔」，是屬於「捲捲耳」的進化型，讓不少網友看了之後都超無言。

從該名網友PO出的影片中可見，這間動物園是位於河北的民營「廊坊御禾動物園」，而在影片中一個鐵籠上雖然掛著東北虎的牌子，但仔細一看籠子裡面竟然是一隻狗，而寫著「金雕」、「貓頭鷹」字樣的籠子裡面，關的也通通是狗，除此之外鱷魚池裡面也沒有鱷魚，而是幾隻天鵝。

更跨張的是，當網友來到了養兔子的區域時，竟發現在籠子外的介紹牌更是讓人噴飯，根據牌子上的簡介，籠內的兔子是一種出現在《精靈寶可夢》之中的「長耳兔」，是屬於「捲捲耳」的進化型，而當牠感覺危險的時候，就會利用毛絨絨的耳朵遮掩身體，是一隻「極端謹慎的小精靈」。

對於各種掛羊頭賣狗肉的行為，園方則是解釋，原本園內的確養有鱷魚、老虎等動物，但這些大型猛獸都已經在去年撤走，留下的籠子才會用來飼養其他動物，至於外頭的廣告和介紹牌只是還沒有更換罷了。

貓頭鷹和東北虎的籠子裡關的都是狗（翻攝微博） 貓頭鷹和東北虎的籠子裡關的都是狗（翻攝微博）
半裸模特兒捧酒走秀！男客邪笑...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。