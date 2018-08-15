河北動物園超奇葩 狂！園區裡竟驚見「進化型寶可夢」

2018年08月15日 16:40 陳慶餘

開開心心去動物園遊玩，見到這種景象真的會讓人好傻眼！中國大陸一位網友日前到河北的動物園參觀，但沒想到卻發現這間動物園竟然「掛羊頭賣狗肉」，除東北虎的籠子裡養的是土狗以外，還稱園區內的普通兔子是《精靈寶可夢》裡面的「長耳兔」，是屬於「捲捲耳」的進化型，讓不少網友看了之後都超無言。

從該名網友PO出的影片中可見，這間動物園是位於河北的民營「廊坊御禾動物園」，而在影片中一個鐵籠上雖然掛著東北虎的牌子，但仔細一看籠子裡面竟然是一隻狗，而寫著「金雕」、「貓頭鷹」字樣的籠子裡面，關的也通通是狗，除此之外鱷魚池裡面也沒有鱷魚，而是幾隻天鵝。

更跨張的是，當網友來到了養兔子的區域時，竟發現在籠子外的介紹牌更是讓人噴飯，根據牌子上的簡介，籠內的兔子是一種出現在《精靈寶可夢》之中的「長耳兔」，是屬於「捲捲耳」的進化型，而當牠感覺危險的時候，就會利用毛絨絨的耳朵遮掩身體，是一隻「極端謹慎的小精靈」。

對於各種掛羊頭賣狗肉的行為，園方則是解釋，原本園內的確養有鱷魚、老虎等動物，但這些大型猛獸都已經在去年撤走，留下的籠子才會用來飼養其他動物，至於外頭的廣告和介紹牌只是還沒有更換罷了。