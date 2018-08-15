2018年08月15日 16:59 邱柏玟

年輕人問「禮拜六上半天課感覺」 勾起一票人回憶：回不去了(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

現在週休二日的時代，有不少年輕人根本無法想像「禮拜六要上課」，最近有網友在網路上發文，想知道以前「禮拜六上半天課」是什麼感覺；沒想到一發文就釣出大批「老人」留言，勾起許多人的陳年回憶，有網友還忍不住笑說，「這篇留言有老人味」。

15日有一名網友在《批踢踢實業坊》發問，想知道「以前禮拜六上半天課的感覺是什麼」，他表示現在因為週休二日，所以每到禮拜五只要撐過去，就能開心放兩天假；而原PO似乎沒有經歷過那個時期，所以對於當時的民眾禮拜六還要去上半天課，與現在相比感覺有何不同。

大巡按番薯官是當時不少人上玩半天課，趕回家和家人一起看的節目之一。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

他的一席話竟意外釣出許多有年紀的網友，勾起他們小時候的回憶，紛紛留言，「回家可以看慾(浴)火鳳凰重播」、「星期六是去玩的」、「小時候傻傻不懂事，覺得上半天就能放假，爽」、「看大巡按番薯官」、「中午放學打一場快打旋風2，回家吃飯」、「早上去學校約同學下午去哪玩」。

有一票網友則想起以前假很多，而且禮拜六上課都很輕鬆，「十月份一堆國定假日」、「上半天的爽比現在週五晚放兩天的感覺爽」；不少經歷過上半天課時代的網友也表示，「很爽啊，那是比較級，沒週休二日之前，六只要上半天很爽好嗎？是週休二日後就回不去了」、「嗚嗚，回不去純真年代了」。

台灣在還未施行週休二日的時期，大多數成年人禮拜六都要上班，而學童則要上半天課；直到1998年1月起施行隔週週休二日，到了2001年1月開始實施週休二日，從此就沒有禮拜六上半天課的狀況。