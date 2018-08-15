同學會拎市場包被羞辱！她曬30萬金鍊 霸氣狂酸賤嘴妹

2018年08月15日 17:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

回憶年少青春的同學會，卻變成高調虛榮的炫富大會！一名女網友透露與20年未見的國小同學聚會，當時的她懷抱著緊張又興奮的心情前往，沒想到因為手上拎著的菜市場包包，竟被昔日女同學嘲弄「我這名牌包1.2萬，妳來5星級飯店卻拿50元包包丟人」，氣得她秀出手上的30萬金手鍊反擊，霸氣反嗆「這一條30萬，妳有嗎？」一句話讓對方閉嘴。

馬來西亞一名女網友，日前在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，因為從小生活在鄉村，許多同學從國小一年級到初中五年級都讀同一所學校，大家都認識30年以上。有同學號召舉辦同學會，她也抱著既期待又緊張的心情赴約。

同學會當天大夥聊得愉快，但一名20年沒見的女同學卻劈頭就問她「聽說妳離婚了好幾年了是嗎？」超失禮的問題讓她一陣錯愕，但也不失風度的微笑認了離婚一事。沒想到，對方接著又拿她手上的大象包包作文章，直呼「妳這包包好可愛哦，什麼名牌的包包啊？」得知是在菜市場買的50元包包後，立刻戰力全開，高調炫耀自己的名牌包要價1.2萬，還狠酸原PO「同學聚會來到5星級飯店，妳拿50元的包包會不會不太好啊！還有妳手上的手鍊應該也在早市場買的吧！」

對此，原PO淡定回嗆，「1.2萬的包包就是名牌嗎？我的Burberry包包3.8萬現在給我女兒拿去補習的時候用…」語畢，她又秀出手上的黃金手鍊說「這一條30萬，妳有嗎？」眼見對方臉色鐵青，她又從50元包包掏出20萬現金示威，並撂下狠話「和妳同台吃飯我沒有辦法吃得下，妳的嘴巴從小六到現在都沒有改過，還是一樣那麼臭！」霸氣結束這一回合。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言回應「這就是我不愛參加同學會的原因」、「看完妳的對話，一個字『爽』」、「討厭參加同學會的原因…比錢，比高就，比比比」、「真的很討厭這種勢利鬼」；也有人好奇原PO為何會帶這麼多錢出門，她則解釋「因為我做夜市小販，幾乎全年無休，有機會出門看到喜歡的就買，才會帶這麼多錢。」