同學會拎市場包被羞辱！她曬30萬金鍊 霸氣狂酸賤嘴妹

同學會拎市場包被羞辱！她曬30萬金鍊 霸氣狂酸賤嘴妹（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

友善列印
／綜合報導

回憶年少青春的同學會，卻變成高調虛榮的炫富大會！一名女網友透露與20年未見的國小同學聚會，當時的她懷抱著緊張又興奮的心情前往，沒想到因為手上拎著的菜市場包包，竟被昔日女同學嘲弄「我這名牌包1.2萬，妳來5星級飯店卻拿50元包包丟人」，氣得她秀出手上的30萬金手鍊反擊，霸氣反嗆「這一條30萬，妳有嗎？」一句話讓對方閉嘴。

馬來西亞一名女網友，日前在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，因為從小生活在鄉村，許多同學從國小一年級到初中五年級都讀同一所學校，大家都認識30年以上。有同學號召舉辦同學會，她也抱著既期待又緊張的心情赴約。

同學會當天大夥聊得愉快，但一名20年沒見的女同學卻劈頭就問她「聽說妳離婚了好幾年了是嗎？」超失禮的問題讓她一陣錯愕，但也不失風度的微笑認了離婚一事。沒想到，對方接著又拿她手上的大象包包作文章，直呼「妳這包包好可愛哦，什麼名牌的包包啊？」得知是在菜市場買的50元包包後，立刻戰力全開，高調炫耀自己的名牌包要價1.2萬，還狠酸原PO「同學聚會來到5星級飯店，妳拿50元的包包會不會不太好啊！還有妳手上的手鍊應該也在早市場買的吧！」

對此，原PO淡定回嗆，「1.2萬的包包就是名牌嗎？我的Burberry包包3.8萬現在給我女兒拿去補習的時候用…」語畢，她又秀出手上的黃金手鍊說「這一條30萬，妳有嗎？」眼見對方臉色鐵青，她又從50元包包掏出20萬現金示威，並撂下狠話「和妳同台吃飯我沒有辦法吃得下，妳的嘴巴從小六到現在都沒有改過，還是一樣那麼臭！」霸氣結束這一回合。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言回應「這就是我不愛參加同學會的原因」、「看完妳的對話，一個字『爽』」、「討厭參加同學會的原因…比錢，比高就，比比比」、「真的很討厭這種勢利鬼」；也有人好奇原PO為何會帶這麼多錢出門，她則解釋「因為我做夜市小販，幾乎全年無休，有機會出門看到喜歡的就買，才會帶這麼多錢。」

文章來源：Facebook/爆怨公社

年輕人問「禮拜六上半天課感覺... 南部辦桌「冰淇淋一人一桶家庭...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。