南部辦桌「冰淇淋一人一桶家庭號」 網驚呆：94霸氣94狂

2018年08月15日 18:07 邱柏玟

現在有許多新人辦喜宴時，多半會舉行在飯店，不過辦桌流水席也獲得不少人的青睞。最近有南部網友分享去吃吃喜酒，沒想到甜點居然是「一人一桶冰淇淋」，她笑說一人一桶感情不會散；照片曝光後，讓不少人都驚呆，直呼「南部辦桌真的有霸氣」。

有一名在臉書社團分享去吃喜酒看到的「霸氣場面」，她上傳一張喜宴工作人員端著10桶冰淇淋上桌的照片，畫面中的冰淇淋不是簡單的100ml，每桶都有480ml大小，幾乎算是家庭號的冰淇淋；原PO照片上寫著，「南部的辦桌就是霸氣，一人一桶感情不會散」。

有其他網友陸續貼出自己吃喜酒的經驗。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

大批網友看到如此驚人的喜宴甜點照，嚇得直呼「這真的好霸氣」、「哇好澎湃喔」、「這樣吃真的很過癮」、「流水席94狂」、「吃到你不要不要」、「一大桶也太讚了吧」、「先來一桶壓壓驚」、「超愛南部的辦桌」；有人則忍不住表示，「霸氣也是那個出錢買單的人，他出多一點錢會更霸氣的換上哈根達斯」。

有其他網友陸續貼出自己吃喜酒的經驗。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

也有其他網友陸續貼出自己吃喜酒的經驗，像是有人遇到過甜點是一人一小桶100ml的哈根達斯冰淇淋，價錢也不輸他牌家庭號的冰淇淋；有人則是拍下吃喜酒的菜單，菜色樣樣令人感到過癮，烏魚子、魚刺、龍蝦和鮑魚等食材，最後還送上哈根達斯冰淇淋當甜點，讓人忍不住大讚南部辦桌超豪邁。