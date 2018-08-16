社會男女必備？家中找到陳年古董書 網驚呼：想收藏

社會男女必備？家中找到陳年古董書 網驚呼：想收藏(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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一般民眾家裡多少會擺放書籍，平日能閱讀打發時間又能增加書香氣息。最近有網友在家中找到一本看不懂的古董書，書皮已經看起來老舊斑駁，讓他不禁好奇書中內容；沒想到有不少內行網友跳出來解釋，還有人直言「想收藏」。

昨(15)日有一名網友在《批踢踢實業坊》分享，當天在家裡翻到一本看起來老舊的古董書，裡面的內容疑似是台語發音，而書名叫做「烏字十五音」；原PO也自嘲「一個字一個字我都看得懂，兜在一起我就看不懂了」，於是才發文求問神通廣大的鄉民，希望求得解答。

原PO表示書中內容他有看沒有懂，所以發文向廣大的鄉民求助。 原PO表示書中內容他有看沒有懂，所以發文向廣大的鄉民求助。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

許多網友看到照片上的古董書，忍不住開玩笑，「把書燒掉會出現修真秘笈」、「裡面內藏一套拳法，還不快學起來闖江湖」、「趕快收起來，不要再唸下去了」、「浸水或火燒，才能窺見其中奧秘」、「滿月之時，放在月光下，就知道箇中奧妙」。

有不少內行的網友，則紛紛解釋古董書的內容，「閩南語發音書，網路買得到」、「台語教發音的書，十五音」、「《增補彙音》反映1820年代的漳州音，其實很有收藏價值啦，如果你在意的話」、「就韻書，有點像字典的概念，教你字怎麼唸，然後什麼意思、詞彙這樣，可以當作古代的ㄅㄆㄇ」；沒想到有一些網友竟搶排隊跪求，「不在意的話可以送我，有點想要收藏」、「不要給我謝謝」。

沒想到有網友表示這本書有收藏價值，還有人向原PO表示希望能贈與給他。 沒想到有網友表示這本書有收藏價值，還有人向原PO表示希望能贈與給他。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

而根據網友留言表示網路上能買得到，從購書網站上面的商品說明，介紹「烏字十五音」的作者是林登魁，這本書是反映台灣閩南方言偏漳州腔的方言韻書，內容有包括閩南方言、閩南方言韻害、普通話現在與以前的比較等；有網友看到這本書也激動地表示，「可以拿來打臉那些說台語沒文字的人」。

文章來源：批踢踢實業坊

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