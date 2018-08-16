生存率幾乎零！網紅簽「生死狀」產子 醫生成功卻怒了

生存率幾乎零！網紅簽「生死狀」產子 醫生成功卻怒了（圖／翻攝自紫牛新聞）

友善列印
／綜合報導

大陸江蘇無錫市一名42歲網紅女作家吳夢，是重度肺動脈高壓患者，但她卻不顧醫師反對，堅持懷孕產子，甚至利用在網路上的知名度高調宣傳，逼迫醫院就範，儘管最後醫師在存活率近乎零的狀況下成功完成手術，母子均安，創下全球第一例肺動脈高壓產婦肺移植，但醫師卻怒了，發文感嘆「希望到此為止，今後永遠不再有下一個例子。」

根據《紫牛新聞》報導，肺動脈高壓患者若懷孕，不僅會加重病情，嚴重者會導致急性右心衰竭。吳夢身為重度患者，即使被醫師告知生存機率近乎零，仍不放棄懷孕生子，甚至主動簽下「生死狀」，懷孕期間也接受媒體訪問，表示後果一切自負，將自己的搏命產子定調為醫學試驗，「成功是醫學奇蹟，失敗是理所當然！我願意用自己這個殘缺的身體，為自己搏個未來、為醫學做個試驗。」

吳夢今年6月16日進行剖腹產，成功保住母子性命，同月27日又進行心房間隔缺損修補術及肺移植術，不過其主刀醫師陳靜瑜卻開心不起來，他認為吳夢是以愛的名義綁架院方及醫生，並發文感嘆「完成世界首例肺動脈高壓產婦肺移植，作為吳夢的主刀醫生我卻一點也沒有開心的感覺。這一例手術對我及我的團隊、無錫市人民醫院、甚至整個無錫、江蘇衛生界而言都是沉重、揪心。這類世界第一的手術我希望到此為止僅此一例，今後永遠不再有。」

吳夢則說，當初以為自己可以成功成為榜樣，如今才驚覺是自己把事情想得太簡單，原以為「要嘛生、要嘛死」，想不到卻困在生死之間，「想死，自己連自殺的力量都沒有，想活，又怕成為大家的拖累」，現在內心只覺得糾結、難過，想要回家好好休息。

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