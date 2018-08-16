懷孕4個月欲結婚！男友莫名失蹤 她崩潰：連家人也不見

懷孕4個月欲結婚！男友莫名失蹤 她崩潰：連家人也不見(圖翻攝自/梨視頻)

友善列印
/綜合報導

把女友搞到懷孕，就要對她負責。大陸山東省濟南一名懷孕4個月的女子，今年與交往1年的男友訂婚，豈料上個月底，男友表示要至外地找工作，沒想到就此人間蒸發，她趕緊與男友家人連絡，沒想到也都音訊全無，讓女子痛批「他這樣做人做得太缺德了」。

根據《梨視頻》報導，王姓女子與男友交往1年多，今年訂婚後就懷孕了，不過其實她早在去年，就曾懷孕1次但最後選擇墮胎，直到今年又意外懷上，原本不想要這個孩子，但想到男友年紀也不小，因此決定將孩子留下來，並與對方步入禮堂。

王女已懷孕4個月，表示以自己的經濟能力，根本難以獨自扶養孩子(圖翻攝自/梨視頻) 王女已懷孕4個月，表示以自己的經濟能力，根本難以獨自扶養孩子(圖翻攝自/梨視頻)

豈料就在上個月25日，男友以要至外地找工作為由離家，拿走王女的戶口名簿，沒想到人就此消失，更離譜的是，就連男友的家人也都一起失蹤，讓她氣得表示「把我的戶口本拿去之後，他就拍拍屁股就走了，再也沒有回來」、「他肯定不想結婚啊！他要想結婚的話，也不會這樣」。

但王女已懷孕4個月，一想要腹中的胎兒，就感到相當難過，更表示以自己的經濟能力，根本難以獨自扶養孩子「我現在在濟南無依無靠，也沒人管，而且懷孕4個月了，而且他也不出來給我解決這個事情，我覺得他做人做得太缺德了」，如今她也不願意跟男友復合，只希望對方能給個交代。

影片由此觀看

南部辦桌「冰淇淋一人一桶家庭... 整層樓梯「堆滿一整排」網笑虧...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。