懷孕4個月欲結婚！男友莫名失蹤 她崩潰：連家人也不見

2018年08月16日 08:29 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

把女友搞到懷孕，就要對她負責。大陸山東省濟南一名懷孕4個月的女子，今年與交往1年的男友訂婚，豈料上個月底，男友表示要至外地找工作，沒想到就此人間蒸發，她趕緊與男友家人連絡，沒想到也都音訊全無，讓女子痛批「他這樣做人做得太缺德了」。

根據《梨視頻》報導，王姓女子與男友交往1年多，今年訂婚後就懷孕了，不過其實她早在去年，就曾懷孕1次但最後選擇墮胎，直到今年又意外懷上，原本不想要這個孩子，但想到男友年紀也不小，因此決定將孩子留下來，並與對方步入禮堂。

王女已懷孕4個月，表示以自己的經濟能力，根本難以獨自扶養孩子(圖翻攝自/梨視頻)

豈料就在上個月25日，男友以要至外地找工作為由離家，拿走王女的戶口名簿，沒想到人就此消失，更離譜的是，就連男友的家人也都一起失蹤，讓她氣得表示「把我的戶口本拿去之後，他就拍拍屁股就走了，再也沒有回來」、「他肯定不想結婚啊！他要想結婚的話，也不會這樣」。

但王女已懷孕4個月，一想要腹中的胎兒，就感到相當難過，更表示以自己的經濟能力，根本難以獨自扶養孩子「我現在在濟南無依無靠，也沒人管，而且懷孕4個月了，而且他也不出來給我解決這個事情，我覺得他做人做得太缺德了」，如今她也不願意跟男友復合，只希望對方能給個交代。