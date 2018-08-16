孕婦急診被醫師怒嗆！林智群點關鍵回擊 「一堆媽媽只顧7pupu」

2018年08月16日 08:48 杜炤佑

近日一名住在屏東懷胎35周的孕婦因懷疑自己破水，趕至地方醫院急診，卻被醫師「教訓」一番，讓她內心很委屈，忍不住PO網抱怨。對此，律師林智群表示，「應該到婦產科就診，而不是急診」，意外引來許多媽媽砲轟，事後他再次發文回擊點出關鍵，打臉酸民。

該名孕婦近日到屏東地方醫院掛急診時，先是由護理師幫她內診，等了3、40分鐘後醫師才終於出現，劈頭就冷聲質問她，「妳又沒怎樣來這裡幹嘛？」、「我們不是一般診所耶，妳今天也可以去屏東別間婦產科醫院掛急診，幹嘛要來我們這裡，不要把我們當一般診所，浪費醫療資源！」讓該孕婦直呼：「如果孕婦都這麼厲害還要醫生做什麼？留下媽媽的玻璃心滿地。」

對此，林智群律師發文表示力挺急診醫師，並表示正常來說，孕婦破水後要開五指才能生，期間至少要等待幾小時至10小時才會進入產房，這樣的情況應該要去婦產科，「跑急診幹嗎？」不過也有許多媽媽紛紛留言痛批「沒同理心」。

事後林智群律師再度回應：「一堆媽媽拿衛教資料『就近送醫』說嘴，從頭到尾卻沒人討論，產檢醫院要多遠才要「就近」？是20分鐘車程就要找近的醫院？還是1小時車程才要找就近的醫院？」林智群律師舉例，如果50分鐘可以到產檢醫院，那他絕對不會到20分鐘可以到的寶建醫院急診，「也是沒人討論這個，一堆媽媽只顧著七撲撲～。」

另外，他也表示，在寶建醫院附近至少有8間婦產科診所，其中有3家是24小時的，「要就近就醫是吧？寶建醫院急診室方圓1公里的地方，有這麼多家婦產科診所，其實該孕婦還有其他更好的選擇（婦產科），還不只一個！」、「這樣你知道為什麼醫生當時會碎碎念了吧？」

最後他無奈表示：「有時候看事情，還是要從客觀資料來看，不是拿衛教資料一句孕婦可以『就近就醫』，就可以說孕婦一定對，醫生一定錯」、「附近有那麼多婦產科診所，跑醫院急診室，不見得是最好選擇！」