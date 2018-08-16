打到做成「集蚊冊」！80隻死狀超狂紀錄 5萬人跪著看

打到做成「集蚊冊」！80隻死狀超狂紀錄 5萬人跪著看(圖翻攝自/推特/@Zynapsed)

友善列印
/綜合報導

隨著夏天的到來，惱人的蚊子也因此變多。最近國外有一名女子，在推特分享自己的特殊癖好，她會將打到的蚊子屍體，貼在筆記本上收集，做成一本「集蚊冊」，而且數量多達80隻，吸引5萬多名網友按讚，直呼「真的是好療癒」。

外國一名女網友舒蕾亞(Shreya)在推特表示，自己體質容易吸引蚊子叮咬，於是她每打到一隻蚊子，就會將其屍體貼在筆記本上，並且還替牠們編號，每一隻都有不同的死狀，數量更是多達八十幾隻，甚至即將要翻面了，儼然就是一本「集蚊冊」，由於這癖好相當特殊，此PO文目前已累積5萬人按讚。

不少網友紛紛表示「真的太狂！我也要做一本屬於自己的集蟑冊」、「老實說，近距離觀察牠們，其實還蠻美的」、「看來我不需要殺蟲劑，應該是需要你」、「超猛的蚊子殺手」、「第59隻去哪？居然逃跑了」、「感謝妳殺掉這些蚊子！讓我世界更美好」。

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