性感女大生為還債拍賣初夜 她羞澀喊：還沒談過戀愛

2018年08月16日 11:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

國外不少女性為了錢，會選擇拍賣自己的初夜。巴西一名22歲女大生，想幫家人買一間房子，且也想償還就學貸款，因此日前在網路上，拍賣自己的初夜，由於她從未談過戀愛，希望能以75萬英鎊（約新台幣2941萬元）成交，而對此她也羞澀的表示「我有點焦慮也很緊張，畢竟這是我的第一次」。

根據《每日郵報》報導，丹妮爾•布瑞尼 ( Danielle Breene )目前還是一名女大生，由於家裡經濟狀況並不好，過著半工半讀的生活，漸漸地的發現賺到的錢，仍舊不夠用，而且家中債務狀況持續增長，為了給媽媽與妹妹過上較好的生活，並且想償還就學貸款的費用，最後選擇用拍賣初夜的方式翻身。

丹妮爾身材姣好(圖翻攝自/danielle-breene)

丹妮爾表示，由於她未來想要創業開店，希望藉拍賣初夜的機會，能夠讓她擺脫貧窮，而對於拍賣初夜一事，其實她也想了好幾個月，提到她其實從未談過戀愛，「而且我很害羞，希望獲勝者是一個名善良且有禮的紳士」，若最後順利成交，過程中她也會請保鑣，確保她的生命安全，還會同步向好友彙報狀況，而其家人並不知道拍賣初夜一事，丹妮爾僅告知她的朋友。

丹妮爾架設的拍賣網站(圖翻攝自/danielle-breene)

丹妮爾透露，好友起初很擔心「她怕我會陷入危險，但我也向她解釋，我會做好保護措施，而且我也不會傻傻被對方騙，當我談到這時，好友也給予我支持與幫助」。提及此事對未來的影響，丹妮爾認為一切以家人為重，「我也不會多說，我大可以編個故事，或說出實話，若是未來另一半不喜歡，那就代表他不適合我」。

更說到「我也不在乎別人怎麼說，我只在乎家人的感受」、「就算收到那些負面留言，也沒辦法幫我解決債務問題，我並不後悔做出這個決定」。丹妮爾從6月開始，釋出拍賣初夜的訊息，目前已收到兩則「認真」的競拍價，其中最高已標至22萬英鎊（約新台幣862萬元），而她則希望最後成交價為75萬英鎊，更強調，成交後對方若不能保證安全的「交易」，她也會終止出售。