2018年08月16日 11:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

農曆七月鬼門開，不少詭異的事情，都會讓人多做聯想。最近一名網友在臉書，PO出一張闔家開心的烤肉照，但奇怪的是，一群人快樂的烤著肉，但後面卻出現一張慘白的臉，面無表情的站在其中，照片PO出後，網友嚇壞表示「她笑到我心裡發寒」。

一名網友在《爆笑公社》寫到「聞香而來，圖片真的很強請斟酌」，並附上一張親友烤肉照，只見前面大家認真的烤食材，後面也有一些人在幫忙，但仔細一看會發現，他們其中站著一名女子臉部慘白，且面無表情地在一旁，並露出一抹淺淺的微笑，看起來相當詭異。

闔家烤肉引鬼來？慘白女瞪大雙眼直視 網友全嚇歪(圖翻攝自/爆笑公社)

不少網友嚇傻地喊「真的假的，還是人？」、「他是穿旗袍的，脖子到腰有一條黑線，加上又是立領…」、「她笑到我心裡發寒」、「雞皮疙瘩！別亂拿這些開玩笑小心找上你」，還有人分析，女子身體的顏色看起來很淡，有可能真的撞鬼，更表示「我朋友有陰陽眼和靈異體質，真假他都知道，但是他看了之後，很確定跟我說『這是真的...』」。

但大多網友則認為，這僅是拍攝者的朋友站得較遠，在燈光投射至暗處所導致，或是手機APP的特效「應該只是煙霧造成的視覺效果吧？」、「人家只是站在比較暗的地方，你也要這樣啊！」、「只是後面燈光暗，加上濃煙看起來比較恐怖而已！」、「呃…她有影子啊！抱歉我笑了，不是不敬是因為影子（脖子那裡）」、「這是手機app的效果吧！」。