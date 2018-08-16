弄丟1萬6支票！上班族半年後被討「1600報酬」 他怒譙

弄丟1萬6支票！上班族半年後被討「1600報酬」 他怒譙(示意圖/本報資料照)

友善列印

不是人人都是拾金不昧的！一名上班族去年在台北市信義區掉了一張1萬6000元的公司支票，結果半年後，卻接到警局的通知被人拾獲，可是對方要求10分之1款項、1600元當報酬，讓他不知道該開心還是難過，直說：「最美的風景果然是人啊！好他X一個拾金不昧。」

「我真的好愛台灣這塊寶島！」一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文寫道，2017年11月，他遺失了一張總數為1.6萬的貸款支票，有公司名稱也有蓋「禁背」章，事後便通知客戶止付，後續程序也處理完成。

原PO表示，事發2天後，他接到了新店警察局的電話，得知他的支票被好心人撿到，「我超感謝，再通知客戶說已經找回了」，等到他去領回時，因想跟對方致謝，於是詢問警察能否給拾獲人的聯絡方式，，但警察礙於《個資法》無法提供。

只是沒有想到事情過了半年，近日原PO又接到警察局的電話，得知拾獲人向警方要求取得他的電話，並要求拿支票的一成款項當作報酬，「我知道金額不多，但我真的覺得.......你妹的！最美的風景果然是人啊！好他X一個拾金不昧。」

文章一出，許多網友都紛紛表示，「有禁背，他拿了也不能幹嘛啊」、「其實禁背轉的票可以不用去領回，報遺失即可」，不過原PO也回應，因為公司已兌匯支票，「我好像他媽的只能認栽...。」讓人不禁感嘆：「突然覺得台灣人好可怕，當然沒義務要幫忙送警局，但送警局就是為了要報酬？」

根據《民法》規定，民眾若拾獲遺失物，可向失主請求三成的報酬上限，後因頻傳爭議，立法院三讀通過將報酬降為一成，但拾得人應於7日通知、報告或交存拾得物的義務，違反者不得請求報酬。

弄丟1萬6支票！上班族半年後被討「1600報酬」 他怒譙 原PO半年後被拾獲人要求給予支票的一成當做報酬。(圖/爆怨公社)
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