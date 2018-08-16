飛身搶救墜樓兒！男子頭骨碎裂昏迷 清醒第一句話讓人淚崩

2018年08月16日 14:04 陳慶餘

父母對孩子的愛真的很偉大！澳洲一名42歲的爸爸路易斯（Brad Lewis）日前帶著兩名兒子到朋友家拜訪，沒想到其中兒子卻在玩耍時意外失足從高達4公尺的陽台上墜落，而路易斯在見狀之後也立刻上前搶救但仍然失敗，因此父子兩人就一起從陽台上摔落，而在跌落過程中路易斯緊緊的把兒子抱在懷中為他減少衝擊力，而自己則是頭部著地導致頭骨當場破裂，並且重傷昏迷。

綜合外媒報導，路易斯在傷重昏迷期間斷斷續續清醒了好多次，而他也顧不得自己的傷勢，多次詢問友人「孩子沒事吧」，讓友人感到相當鼻酸，幸好在送醫搶救之後，路易斯的情況已經漸漸穩定，但仍然需要接受長達一年的復健，因此他的友人與家人也在網路上發起募款，希望善心人士能夠一起幫他們一家人度過難關。

據了解，本起事件發生於本月4日，當路易斯帶著兩名兒子去拜訪朋友期間，8歲的兒子奧斯卡（Oscar）在玩耍時拿出玩具手槍對路易斯射了好幾下，而其中一發子彈在過程中掉落到一樓的露台上，而奧斯卡再上前查看時卻意外失去平衡，眼看就要翻過陽台欄杆墜樓，而在這個危急之際，路易斯立刻衝上前去保護兒子，但自己卻和兒子一起摔落陽台。

回憶起當下，路易斯表示，自己在墜樓過程中反射性的把兒子緊緊抱住並且彎曲自己的身體，希望能減輕兒子墜地的衝力，而奧斯卡在父親的保護之下，只出現了輕微的腦震盪與輕傷，但為了保護兒子頭部著地的路易斯則是摔成重傷，不但頸椎出現骨裂，其頭骨也更當場破裂，但即使傷勢嚴重，路易斯仍心繫愛子，不斷詢問友人兒子的情況，更吩咐友人千萬不要讓孩子看到他頭骨碎裂的恐怖模樣，因為擔心會嚇壞孩子。

幸好在送醫搶救後，路易斯傷勢逐漸穩定，但仍需要在未來的一年內持續復健，而他近日受訪時表示，自己的行為沒什麼大不了，因為這是每位父親在孩子遇到類似狀況時的本能反應，更強調當時若自己沒有嘗試保護兒子，自己也沒有活下去的勇氣，並對自己和兒子都能撿回一命感到相當幸運。