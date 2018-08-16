2018年08月16日 14:11 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

婦人玩水上樂園沒拔首飾慘遭「斷指」 險嚇暈老公：再也不去了(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

夏日天氣炎熱，許多人會選擇到水上樂園玩消暑一下。最近加拿大有一名女子59歲克拉克(Claire Clark)和家人到當地水上樂園玩，體驗遊樂設施時因為手上戒指卡住滑水道，她隨手一扯沒想到戒指連同手指就當場被扯斷，場面相當驚悚。

綜合外媒報導，5日克拉克和家人一同到當地的「亞伯達省艾德蒙頓市水上樂園」，一起幫外孫女慶祝3歲生日，當時她去玩「螺旋滑梯」享受刺激的遊樂設施，但過程中戒指卻不慎在滑水道卡住，克拉克情急之下用力一扯，戴著戒指的手指頭硬生生被扯掉，她回想起事發過程，忍不住直言「真的非常可怕」。

克拉克玩滑水道時發生意外，手指當場扯斷。(圖/ 翻攝自影片)

克拉克離開滑水道後，深怕傷口遭到泳池水感染，趕緊舉起斷指的右手，找到老公後跟他說需要急救，「老公看到傷口時，感覺他好像隨時會昏倒，因為鮮血四濺的畫面太恐怖了」；而克拉克28歲的女兒一開始以為只是戒指不見，在水中尋找時，找到一根戴著戒指的手指，儘管快嚇暈，還是馬上拾起交給救生員請他先以冰塊保存。

事後克拉克即刻被送往阿爾伯達大學醫院急救，可惜的是整形醫師檢視完傷口，告知她無法接上斷指，所以現在克拉克手指斷裂的部分僅剩6毫米，雖然傷口復原狀況良好，但她也強調「以後不會再去水上樂園」。而艾德蒙頓市水上樂園則著手調查此事，尚未向克拉克做出任何補償；克拉克則淡定地建議園方，應該立告示請遊客玩水應拔除首飾，避免發生憾事。