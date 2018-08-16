深V正妹幫掏耳朵！遊客搶去越南理髮店 花300元當大爺

深V正妹幫掏耳朵！遊客搶去越南理髮店 花300元當大爺(圖翻攝自/youtube/코이티비KOITV)

友善列印
/綜合報導
深V正妹幫掏耳朵！遊客搶去越南理髮店 花300元當大爺(影片來源/youtube/코이티비KOITV)

許多人出國旅遊時，都會當地嘗試美食，或觀賞景點，感受他國的風俗民情。韓國一名Youtuber先前至越南旅遊，並在當地體驗「男性理髮店」，沒想到裡面幫顧客服務的師傅，清一色都是年輕的正妹，而全套剪髮不僅是單純理髮，還包含洗臉、掏耳朵、修指甲及全身按摩等，價格只需約台幣300元。

越南男性理髮店裡的師傅全都是年輕正妹(圖翻攝自/youtube/코이티비KOITV) 越南男性理髮店裡的師傅全都是年輕正妹(圖翻攝自/youtube/코이티비KOITV)

韓國Youtuber코이티비先前至越南旅遊，並將體驗當地風俗的過程拍攝下來，期間他至「男性理髮店」消費，店外裝潢相當普通，一進店裡就看見裡面的師傅，都是穿著低胸小洋裝的正妹，之後待顧客坐下後，師傅們會近距離替顧客理髮、洗腳、剃鬍子、敷臉等，看起來相當的享受。

師傅還會幫忙敷臉、修指甲等，服務相當周到 師傅還會幫忙敷臉、修指甲等，服務相當周到(圖翻攝自/youtube/코이티비KOITV)

而全套服務約1個半小時，費用是140,000越南盾（約新台幣185元），還有給師傅的小費50000至100000越南盾（約新台幣66元到132元），總花費約300元左右，用平價的價格獲得帝王級享受，讓不少網友羨慕的表示「好想一秒飛去越南」、「越南根本就是天堂啊」。

師傅還會提供全身按摩(圖翻攝自/youtube/코이티비KOITV) 師傅還會提供全身按摩(圖翻攝自/youtube/코이티비KOITV)

性感女大生為還債拍賣初夜 她...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。