2018年08月16日 15:05 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

深V正妹幫掏耳朵！遊客搶去越南理髮店 花300元當大爺(影片來源/youtube/코이티비KOITV)

許多人出國旅遊時，都會當地嘗試美食，或觀賞景點，感受他國的風俗民情。韓國一名Youtuber先前至越南旅遊，並在當地體驗「男性理髮店」，沒想到裡面幫顧客服務的師傅，清一色都是年輕的正妹，而全套剪髮不僅是單純理髮，還包含洗臉、掏耳朵、修指甲及全身按摩等，價格只需約台幣300元。

越南男性理髮店裡的師傅全都是年輕正妹(圖翻攝自/youtube/코이티비KOITV)

韓國Youtuber코이티비先前至越南旅遊，並將體驗當地風俗的過程拍攝下來，期間他至「男性理髮店」消費，店外裝潢相當普通，一進店裡就看見裡面的師傅，都是穿著低胸小洋裝的正妹，之後待顧客坐下後，師傅們會近距離替顧客理髮、洗腳、剃鬍子、敷臉等，看起來相當的享受。

師傅還會幫忙敷臉、修指甲等，服務相當周到(圖翻攝自/youtube/코이티비KOITV)

而全套服務約1個半小時，費用是140,000越南盾（約新台幣185元），還有給師傅的小費50000至100000越南盾（約新台幣66元到132元），總花費約300元左右，用平價的價格獲得帝王級享受，讓不少網友羨慕的表示「好想一秒飛去越南」、「越南根本就是天堂啊」。