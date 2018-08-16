聽得更刺激！台女電愛8分鐘就激情宣洩 3成曾傳私照調情

聽得更刺激！台女電愛8分鐘就激情宣洩 3成曾傳私照調情（示意圖／達志影像）

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／綜合整理

匿名聊天APP近年來，如雨後春筍般出現，《SofaTalk》日前針對全台使用者調查發現，台男首次接觸網愛的平均年齡是15歲，而女生雖平均晚1歲接觸，但上癮程度比男生高，每週上線尋找陌生人聊天高達58次，是男生的2.3倍！光是網愛還不夠，用聽得更刺激，一場電愛聊天平均時間為8分鐘，其中又以空姐與廣告業務分別成為最愛電愛的男、女生第一名職業。

網愛聊天你來我往的言語挑逗，令人充滿無限想像，根據調查結果顯示，台男第一次接觸「網愛」，平均年齡是情竇初開的15歲，有8成愛躺在家中床上談情說愛，且集中在深夜11點，成為夜裡睡前翻來覆去時的心靈雞湯；至於女生用戶雖晚男生1年接觸，但使用頻率是男生的2.3倍，每週上線高達58次，平均每2小時就會上線找人排遣寂寞，最愛聊私密性話題。

男女網愛成癮的職業TOP 3 男女網愛成癮的職業TOP 3（圖／SofaTalk提供）

有別於單純文字的網愛，「電愛」更有想像空間，調查指出，一場電愛平均時間是8分鐘，午餐過後1點是最常進行快速電愛的時段，其次則是夜深人靜寂寞難耐的凌晨12點及早上8點。除了喘息聲及令人臉紅心跳的話語外，搭配傳送「私照」更讓想像力無盡擴散，有3成女生曾在電愛前先主動傳性感照片挑逗對方，6成女生則大方表示，刺激的電愛，透過言語調情容易釋放壓力，享受自己的慾望。

因為網愛不受時空及地理位置的限制，空姐成為女性用戶重度使用者第一名，其次則是銀行行員及女學生，一聊就是3小時。反觀男生用戶則是以廣告業務最多，上網聊天時數也最長，醫療及補教業分居2、3名。

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