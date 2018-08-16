網購保健食品養身 女子開箱驚見「腐爛鱷魚」秒腿軟

網購保健食品養身 女子開箱驚見「腐爛鱷魚」秒腿軟(圖/ 翻攝自《都市快報》秒拍影片)

友善列印
／綜合報導

網路上越來越多購物網站，讓民眾不用出門外又時常能用更優惠的價格買到想要的東西，因此更多人選擇網購。最近大陸有一名章姓女子透過網購買保健食品，但開箱時竟看到腐爛的鱷魚和蜥蜴，滿心歡喜的她當場嚇到腿軟；而這起烏龍事件疑似是快遞人員疏失，有其他網友開玩笑，「泡酒喝就是純天然保健品了」。

綜合陸媒報導，來自浙江的章女日前上網訂購保健食品調養身體，大手筆訂下4箱保健食品，等了幾天後快遞送到貨，滿心歡欣地一箱一箱拆開，打開3箱都是她訂購的商品，直到準備打開第4箱時，章女隱約就聞到一陣惡臭味，打開一看箱裡竟是腐爛的鱷魚和蜥蜴屍體，嚇得她當場腿軟。

章女回過神後，立刻打電話給家人並報警處理；經警方調查後，箱子裡的鱷魚和蜥蜴都是由人工飼養長大，而兩隻動物皆來自遼寧的一間動物養殖場，對方表示是快遞人員把章女地址貼到鱷魚箱子，所以才會造成這起烏龍。

在大陸活體買賣是合法的，業者也稱動物寄出時都是活的，是因為路途遙遠才會死亡；但章女因為這個烏龍事件仍心悸猶存，想到開箱畫面還是會怕怕的。不過，有許多網友卻打趣地表示，「賺到了，貨真價實純天然保健品」、「泡酒或煲湯好了」；但有人則吐槽「都發出屍臭味了，泡酒你敢喝嗎」。

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