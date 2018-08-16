乘客攔車不舉手！司機遭投訴「過站不停」 女奧客：害我搭計程車浪費錢

乘客攔車不舉手！司機遭投訴「過站不停」 女奧客：害我搭計程車浪費錢(示意圖/本報資料照)

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搭公車舉手攔車不是再正常不過嗎？一名公車司機分享經歷，表示車子快到站時，在站牌等車的乘客沒人願意舉手，所以誤以為沒人要上車的他，便沒有停站地繼續往前開，不料事後他卻遭投訴「過站不停」，讓他無奈地說：「司機是會算命是嗎？還要算妳是不是要搭車下車，才收妳15元，到底在高貴什麼？」

一名司機16日在臉書「爆怨公社」發文表示，當天有約8到10名客人在站牌等痾，「明明好幾個人都要搭同一台車就是都不舉，每個人心態都想說別人會舉？我的立場車上沒人下車，站牌下沒人舉手，表示沒人要搭乘，那我索性地開走。」

司機表示，當車頭過了人群後，他從後照鏡發現一名揹小孩的媽媽發現身邊沒人舉手，並趕緊回頭舉手示意要搭車，「這時我後面也一台公車，要是我停了，後車勢必追撞！所以我選擇沒停直接開走。」沒想到「那趟我開回來總站，站務告知我被投訴過站不停！」

司機說，該位民眾投訴的內容有，「司機趕時間嗎？為什麼過站不停，我們在趕時間害我們搭計程車浪費錢」，而站務人員看完監視器後，陳述事實給該名小姐聽，「卻得到要何時才能看到司機被懲處的回覆」。

對此，司機百般無奈地說：「要搭車舉手很難嗎？要下車按鈴很難嗎？司機是會算命是嗎？還要算妳是不是要搭車、下車，才收妳15元，到底在高貴什麼，難怪客運司機到處缺人，無奈！」

乘客攔車不舉手！司機遭投訴「公車過站」 女奧客：害我搭計程車浪費錢 公車司機憤怒PO文抱怨。(圖/爆怨公社)

文章一出，其他網友也紛紛留言「要搭車不舉手，手麻了嗎」、「不舉手招車，誰知道妳等哪一班啊？」、「這種的我還會故意直接壓線（公車停靠區的線），然後開過去不停」、「Q:要何時才能看到司機被懲處？A:當他撞到你的時候」、「傻子，不舉手是靠心電感應搭車嗎？」

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