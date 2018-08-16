裝睡逗男友 扯！她竟目睹「姊妹丼」真實上演

裝睡逗男友 扯！她竟目睹「姊妹丼」真實上演（示意圖／shutterstock）

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A片劇情竟然在真實世界上演！一位女網友在臉書粉專「靠北男友」分享自己的悲慘際遇，表示自己因為和親妹妹感情相當好，所以常常在和男友出遊時帶著妹妹一起，沒想到日前三人一起去日本遊玩時，她為了想要逗一下男友，就在入住飯店之後裝睡，沒想到這一裝卻讓她目睹了不堪的真相。

女網友指出，自己男友聊天聊到半夜，自己很累就先跑去睡覺，而當她睡到一半時男友跑過來戳她的臉頰把她弄醒，但她因為想要嚇一下男友，所以就選擇裝睡，但沒想到男友看她毫無反應，竟然起身跑去敲浴室的門，並且輕聲呼喚妹妹的名字，結果當時正在洗澡的妹妹竟然真的將門打開，「我嚇到甚麼都做不了，只能繼續裝睡。後來裡面發生甚麼事我想就不用贅述了，包括偷偷把她抱出來…」女網友表示，自己因為實在太懦弱，也不想害得爸媽為此氣瘋，只能選擇匿名來抱怨。

貼文曝光後，許多網友也對此事感到不可思議，紛紛留言表示：「我是妳就鬧給全家知道然後把這男的甩了，妳當她是親妹她沒當妳是親姐」、「我看了火都來了，你妹很賤，你男朋友更賤，誰先開始都很賤…」、「男友是垃圾，親妹更噁，辛苦你了」，但除了義憤填膺的網友外，也有網友搞笑的表示：「你以為Ｘ你妹是罵好玩的？」、「他幹了全天下男人的夢想。」

女網友貼出對話紀錄，曖昧內容讓不少人看了超傻眼（翻攝臉書） 女網友貼出對話紀錄，曖昧內容讓不少人看了超傻眼（翻攝臉書）
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