男子輸光女友1000萬理財金 嗜賭成性辯「為了讓妳幸福」

2018年08月16日 16:49 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸武漢有一名姚姓女大學生與張姓美髮師熱戀，姚女平日精通理財，她的阿姨把全家的財產交給她處理，豈料嗜賭的張男前後誆騙女友250萬元人民幣(約新台幣1114萬元)，事發還辯稱「想贏錢買房讓妳幸福」；最後把錢輸光後就逃跑，讓姚女氣得趕緊報警，但錢也都沒了。

綜合陸媒報導，姚女4月時到一間美髮店剪頭髮，和擔任美髮師的張男相談甚歡，當下互留聯絡方式後，迅速發展成情侶關係，還租房子一起住；姚女因為學的是金融相關科目，所以對理財頗為精通，她做生意的阿姨就把鉅額財產交給她管理，甚至還賺了點錢。

張男和姚女住在一起，把這一切都看在眼裡，而平時愛好賭博的他腦中起了邪念，竟偷偷用姚女的手機支付轉帳，從幾萬塊到幾十萬，通通變成他的賭金，但卻全部輸光；直到某一天姚女發現自己戶頭內的存款數字不對，張男竟打悲情牌，承認都是他做的，「我只是想在賭博網站賺一筆，買一間房讓妳過上幸福快樂的生活，沒想到輸了」。

「勇敢」坦承一切的張男事發後不打算收手，還繼續向姚女甜言蜜語，求她再借他一點錢讓他賭一把；姚女原本相當猶豫，但敵不過張男的誘惑，主動轉了190萬元人民幣(約新台幣847萬元)給他，但沒幾天後張男卻人間蒸發，當下姚女才恍然大悟。

姚女匆忙報警處理，而當地派出所接獲報案後，確認張男的犯罪事實並列入通緝名單；13日有民警循線在張男常出沒的地點將其逮捕，而張男被抓時卻一點都不慌張，淡定地向警方表示，「我早知道會有這麼一天，都是賭博惹的禍」。