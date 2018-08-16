男子輸光女友1000萬理財金 嗜賭成性辯「為了讓妳幸福」

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

大陸武漢有一名姚姓女大學生與張姓美髮師熱戀，姚女平日精通理財，她的阿姨把全家的財產交給她處理，豈料嗜賭的張男前後誆騙女友250萬元人民幣(約新台幣1114萬元)，事發還辯稱「想贏錢買房讓妳幸福」；最後把錢輸光後就逃跑，讓姚女氣得趕緊報警，但錢也都沒了。

綜合陸媒報導，姚女4月時到一間美髮店剪頭髮，和擔任美髮師的張男相談甚歡，當下互留聯絡方式後，迅速發展成情侶關係，還租房子一起住；姚女因為學的是金融相關科目，所以對理財頗為精通，她做生意的阿姨就把鉅額財產交給她管理，甚至還賺了點錢。

張男和姚女住在一起，把這一切都看在眼裡，而平時愛好賭博的他腦中起了邪念，竟偷偷用姚女的手機支付轉帳，從幾萬塊到幾十萬，通通變成他的賭金，但卻全部輸光；直到某一天姚女發現自己戶頭內的存款數字不對，張男竟打悲情牌，承認都是他做的，「我只是想在賭博網站賺一筆，買一間房讓妳過上幸福快樂的生活，沒想到輸了」。

「勇敢」坦承一切的張男事發後不打算收手，還繼續向姚女甜言蜜語，求她再借他一點錢讓他賭一把；姚女原本相當猶豫，但敵不過張男的誘惑，主動轉了190萬元人民幣(約新台幣847萬元)給他，但沒幾天後張男卻人間蒸發，當下姚女才恍然大悟。

姚女匆忙報警處理，而當地派出所接獲報案後，確認張男的犯罪事實並列入通緝名單；13日有民警循線在張男常出沒的地點將其逮捕，而張男被抓時卻一點都不慌張，淡定地向警方表示，「我早知道會有這麼一天，都是賭博惹的禍」。

乘客攔車不舉手！司機遭投訴「... 邊緣人求助「生日能去哪」 網...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。