2018年08月16日 17:56 邱柏玟

邊緣人求助「生日能去哪」 網友吐真心話：年紀越大這樣很正常(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

每個人在人生不同階段，遇到生日也都有不同慶祝的方式，但是只有自己一個可以怎麼慶生？最近有一名壽星在網路論壇發文取暖，提到自己一個人在家看著手機，覺得買蛋糕自己吃、唱生日快樂歌給自己聽很怪，於是想問看看一個人能怎麼慶生；許多網友紛紛給他祝福，有人更吐真心話「這樣很正常」。

有一名網友在《批踢踢實業坊》分享今(16)日是他的生日，他獨自一人在家躺著滑手機，想給自己慶生卻沒有想法，「買蛋糕自己吃，唱快樂歌給自己聽好像怪怪的」，所以徵求廣大的批踢踢鄉民意見，看看有沒有可以獨自慶生的好活動和好地點；他也忍不住感嘆，「一個人吹冷氣好冷，希望來溫馨的八卦板取暖」。

沒想到一大票網友熱情地給他祝福，留言恭賀他「生日快樂」，也紛紛提出各種建議，「做會讓你開心的事啊」、「認真回你，去海邊放煙火不錯，然後去消夜吃到撐」、「買個披薩或一桶炸雞看劇，開心比較重要」、「出門找另一個孤單」；也有人祝福之餘，吐露真心話「年紀越大，這樣好像很正常」。

不過，也有一些網友忍不住開玩笑，「又不是第一次這樣過了吧，你喜歡這樣吧，下次記得去吃王品，人家會給你唱生日歌」、「報復社會，像是隨地丟垃圾，之後就會有人記住你的生日」、「你是妹子的話我可以陪你吃頓飯，還要在台北」、「一個人生日一定要尻到出血啊，不然要幹嘛」、「剪3個人形剪影，陪自己吃蛋糕」。