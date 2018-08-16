孕婦產後要求「帶回胎盤燉湯」嚇壞護理師 醫師淡定：打包要提早說

孕婦產後要求「帶回胎盤燉湯」嚇壞護理師 醫師淡定：打包要提早說(圖/ 翻攝自臉書@蕭勝文醫師)

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大多數媽媽都是經過辛苦懷胎十月，忍受劇烈疼痛才能成功生下小孩，產後通常會吃補品調養身體。最近一名長庚醫院婦產科的蕭聖文醫師在臉書發文，分享替一名來自河南的媽媽接生，產後對方要求「打包胎盤」，護理師追問後得知她要拿回家燉湯，當場嚇壞所有人。

16日中午長庚醫院婦產科的蕭聖文醫師在臉書粉絲專頁發文，當天早上他才替一名來自大陸河南的孕婦接生，產後她馬上向護理師要求「將胎盤打包」，而追問下才知道該名媽媽要將胎盤帶回家燉湯，眾人聽到都嚇壞了。

不過，蕭醫師對此則表示，「其實不用太驚訝，大陸許多省份有吃胎盤的習俗」，她還分享胎盤能燉湯、水餃、熱炒、丸子或煮粥等吃法；蕭醫師最後也解釋「胎盤是醫療廢棄物」，所以各位生產後的媽媽，如果要打包胎盤可以提早說，「不然通常會直接丟棄。

許多網友看完醫師遇到特別案例，紛紛留言驚呼「吃自己肉的概念」、「天啊我有點想吐」、「這是一個吃人肉的概念」、「我有同事生產完，她的媽媽堅持帶回胎盤，後來才知道是帶回家的後院埋起來」；有不少內行人也跳出來表示，「找中藥行乾燥處理後更為方便吞食」、「吃了很有效，我客人以前有去大陸吃這個真的皮膚很好」、「大陸很多媽媽會回收自己的胎盤，然後加工成膠囊吃美容的」。

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