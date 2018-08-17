騎單車壯遊路過ISIS恐攻地區 情侶「相信人性本善」卻慘死異鄉

2018年08月17日 07:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

杰和羅蘭相信人性本善，最後卻慘死異鄉。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

ISIS事後還發布影片，誓言會殺死所有不信者。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

國際知名的恐怖組織「ISIS」，至今仍時常傳出各種恐怖攻擊，令全球許多平凡老百姓害怕不已。大多數人都知道ISIS的可怕，美國有一對高學歷又心存正念的情侶杰和羅蘭(Jay Austin and Lauren Geoghegan)，把單車寄到非洲開始壯遊，連行經遭ISIS恐攻過的地區都不擔心，相信人性本善，沒想到最後卻無辜慘死異鄉。

綜合外媒報導，來自美國的杰和羅蘭有著令人稱羨的高學歷、好工作，過著平凡又幸福快樂的生活，但先前兩人因為想為生活增添樂趣，竟將單車寄到非洲，決定來一場單車壯遊之旅；旅途中，兩人還結識許多跟他們一樣樂觀又生活多采多姿的人，還特地成立一個網站「Simply Cycling」分享一路上遇到的精彩見聞。

當兩人準備行經上星期才遭到ISIS恐攻的「塔吉克斯坦共和國」，杰還特地在網站上表示他們一點都不擔心，「從新聞上會認為他們的世界很可怕，都說會攻擊人的都是不值得信任、糟糕和邪惡」、「但我們不相信，邪惡都是人們發明的概念，總體來說，人是善良的，儘管人有時候自私，但大多數時候都是美好又善良」。

豈料，他們兩人與其他旅行者騎著單車在塔吉克斯坦的公路上，沒多久竟被一輛轎車狂追不捨，追上後還故意迴轉「正面輾過他們一群人」，導致所有人慘死異鄉；最可怕的是，兩天後，ISIS便發布一段影片，畫面中就是杰和羅蘭他們一群人死亡的畫面，攻擊者還對著鏡頭強調，「他們要殺死不信者」。