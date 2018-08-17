台教授稱「大陸人吃不起」他推5千元天價茶葉蛋

2018年08月17日 09:06 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣教授高志斌曾在電視節目上稱大陸民眾收入低「吃不起茶葉蛋」，掀起兩岸熱議。不過，日前一張單顆茶葉蛋售價1088元人民幣（約4930元台幣）的海報卻在網路走紅，海報上指稱，該茶葉蛋精選優質食材，並由資深大廚熬煮而成，如此天價，讓不少大陸網友驚呼「台灣教授好像說得很對啊，我們確實吃不起茶葉蛋。」

根據大陸《AI財經社》報導，製作天價茶葉蛋的藝福堂公司是一家從事互聯網茶葉銷售的公司，其客服人員表示，「這是用了比較多的茶葉來做的，定價也是（突顯）我們愛茶葉，沒有別的意思。」此外，客服人員亦強調，茶葉蛋不對外販售，僅在公司周年慶時發給同事享用，每位同事僅限領兩顆茶葉蛋。

報導指出，單顆售價近5千台幣的茶葉蛋，成本以天貓超市原物料售價計算，土雞蛋一顆1元人民幣（約4.5元台幣），醬油一瓶25元人民幣（約113元台幣），恒大冰泉4L一桶70元人民幣（約181元台幣）；加上官方公布的茶葉具體配方，蘭花香型鐵觀音售價325元人民幣（約1473元台幣），玫瑰香型祁門紅售價228元人民幣（約1033元台幣），豆花香西湖龍井售價368元人民幣（約1667元台幣），共計986元人民幣（約4468元台幣）。再者，根據現場照片顯示，這些原材料最少能做100顆茶葉蛋，換算下來，單顆茶葉蛋成本為11元人民幣（約49元台幣）。

單顆茶葉蛋售價1088元人民幣（約4930元台幣）的海報在網路走紅。（圖／翻攝自微博）

至於海報上宣傳的「資深大廚」，其實就是公司創辦人李曉軍，茶葉蛋所使用的茶葉皆為公司販售，據其官方微信表示「經過大廚精心調配和烹煮，這個價格顯得十分合理」不過卻遭到大陸網友質疑，該公司將茶葉蛋哄抬至天價，是為了「藉此滿足自己的虛榮心」。

對此，李曉軍在微博上回應「公司周年慶，親自煮茶葉蛋給同事吃，是我們的企業文化，也有紀念意義！別太較真。」同時他也表示，「今年的茶葉蛋已經吃完了，想要吃的人需要明年預約，價格增加到每顆茶葉蛋1188元（約5383元台幣）」。

針對外界好奇，為何販售價格如此高昂的茶葉蛋？李曉軍在官方公眾號表示，「藝福堂茶葉蛋起源於5年前台灣綜藝頻道高志斌教授說，『大陸人吃不起茶葉蛋』，我就開始每年認真煮一次豪華茶葉蛋。」2014年，他所煮的茶葉蛋標價688元人民幣（約3117元台幣），此後每年售價增加100元（約450元台幣）。

對於漲價，公司解釋，此茶葉蛋每年一推出都被搶購一空，「價格每年調高100元（約450元台幣）符合市場上供不應求的規律。同時，這個價位符合老闆每年為員工做茶葉蛋的真情價。」當有人來詢問茶葉蛋時，客服便會向客戶解釋，「那個只是我們的內部福利。既不出售，也無法購買。」