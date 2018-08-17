「垃圾海」淹半床！租屋蟑螂欠租 房東崩潰清30袋垃圾

2018年08月17日 10:05 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

房東最怕遇到「租屋蟑螂」！花蓮一名屋主控訴將房子出租給蘇姓房客後，對方先是謊稱爸爸發生車禍急需用錢，要求晚點繳房租，沒想到半年過去了，蘇男不但神隱，就連電視也搬走了，甚至留下海量垃圾，家具也被破壞殆盡，氣得他PO網示警。

「租屋蟑螂！走的時候還搬走我的電視！」原PO昨（16日）在臉書社團《爆料公社》PO文抱怨，指稱蘇男向其承租房屋，沒想到卻是噩夢的開始，對方先是謊稱爸爸出車禍，經濟陷入困頓，房租不但遲交2個月，還就此人間蒸發，臨走前還搬走電視、破壞家具、留下30多袋垃圾，憤而將照片PO網提醒其他房東「如果有房東看到此貼文，你的房客剛好是他，請報警！因為你的房子可能也深受其害，或直接聯絡版主，還有蘇先生如果跟你有看到此貼文，你快要被通緝了，加油！台灣很小，你還是會被發現…！」

只見照片中的垃圾多到滿出來，不僅滿地空的飲料罐、寶特瓶、便當盒、鋁箔包、衛生紙，就連床上也被成堆垃圾佔據，原PO整整清了30幾袋垃圾才整理完畢，不少網友驚呼「太扯了！有夠衰，遇到這種人」、「夭壽哦！是怎樣是被垃圾炸到呀！」、「真的每天睡在垃圾堆耶」。