手機常掉馬桶！日本公廁門鎖超貼心 網卻吐槽：台灣無法

手機常掉馬桶！日本公廁門鎖超貼心 網卻吐槽：台灣無法(圖/Dcard)

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日本真是個創意無限的國家！近日有一名女大生在推特發現日本公廁的門鎖設計，讓她覺得很實用，因為她個人就曾多次發生手機掉進馬桶的悲劇。不過雖然此設計很貼心，但許多網看了都紛紛打槍，直呼「台灣無法做！」

「只有我覺得非常需要嗎？」女大生在論壇「Dcard」分享日本公共廁所的設計，可見門鎖鎖上後，會變成一個小置物台，雖然承載量僅1公斤重，不過目的是為了讓使用者將手機放上面，以免手機意外掉進馬桶。

手機常掉馬桶！日本公廁門鎖超貼心 網卻吐槽：台灣無法 該設計將門鎖做成一個可以放手機的置物架。(圖/Dcard)

女大生說，「已經不知道幾次手機放在口袋裡，蹲下去後就從口袋溜出來了，曾經還真的掉進過馬桶呢！偏偏學校廁所空間很小，通常只有一個掛鉤，不像捷運站有一個台面可以放，很需要這樣不佔空間又能放手機的小巧思設計」，並表示學校公廁門鎖也應該都換成這樣的。

文章一出，馬上就吸引許多網友熱烈討論，不過大部分的人都認為不適合台灣，「在台灣應該不到一個月就被壓壞了吧」、「那是日本愛乾淨才可以......反觀台灣」、「我絕對不會把手機放上面，台灣人連上個廁所都可以用到整個馬桶、垃圾桶髒兮兮，真的很難想像上一位使用者的衛生習慣，加上廁所很髒」、「人家擦完屁股去開那個鎖，你下個進去上了鎖把手機放上面...細菌細菌啊」。

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