「不去多繳600！」南部大學系上宿營參加繳1200元 網怒：流氓搶錢？

2018年08月17日 15:09 杜炤佑

9月是開學季，為了迎接大一新鮮人，許多大學科系學長姊都會舉辦「迎新宿營」活動，增進新生彼此間的感情。不過，就有網友在網上爆料，南部某所大學的系上負責人傳Line告知全班，「參加宿營繳1200元，不參加要繳1800元」，態度相當強硬，引起網友熱議。

「沒去的為什麼要繳錢？」女學生16日在論壇「Dcard」發文抱怨，南部某大學的系上近期要舉辦宿營，但卻要求不參加的同學也要繳錢。她表示，每個人都有自己的選擇，系上不去想辦法向學校申請經費，反而要不參加的人繳更多的錢，「聽起來沒有很多，但對我而言就至少一週的飯錢，為什麼要我給你們啊？」

該群組的對話截圖中可見，宿營負責人向全班解釋宿營相關費用，「這邊有件非常重要的事要跟大家說，有參加宿營的要交NT1200，沒參加宿營的要繳NT1800哦！」至於為什麼不參加者要多繳600元，「是因為宿營本來就是全班的事情，不是只有參加的人才有的責任，他們本來就有自己的事情要做，還要替不去的人分攤工作，「導致參與宿營的人每個都兼了好幾份職務」，所以沒有參與宿營的人付多一點錢是合情合理，「參與宿營的人真的幫你們做了很多很多的事，希望大家能夠理解。」

文末負責人更強硬地聲明，「發這篇文不是要徵求你們的同意哦，是『告知』你們！那開學當天就會開始跟你們收錢囉。」

對此，許多大學生看了都紛紛砲轟，「每次聽到這種所以要強制收錢就覺得噁心」、「如果都不付對方能怎樣，那又不是妳的義務，頂多用人情壓人吧，之前我不繳系費學長姐那嘴臉真的呵呵」、「沒去還要付錢是什麼邏輯啊？不懂」、「哇太扯了吧！根本是耍流氓來搶錢的啊」、「公佈學校系級+1」。