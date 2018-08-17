「不去多繳600！」南部大學系上宿營參加繳1200元 網怒：流氓搶錢？

「不去多繳600！」南部大學系上宿營參加繳1200元 網怒：流氓搶錢？(示意圖，非本人/本報資料照)

友善列印

9月是開學季，為了迎接大一新鮮人，許多大學科系學長姊都會舉辦「迎新宿營」活動，增進新生彼此間的感情。不過，就有網友在網上爆料，南部某所大學的系上負責人傳Line告知全班，「參加宿營繳1200元，不參加要繳1800元」，態度相當強硬，引起網友熱議。

「沒去的為什麼要繳錢？」女學生16日在論壇「Dcard」發文抱怨，南部某大學的系上近期要舉辦宿營，但卻要求不參加的同學也要繳錢。她表示，每個人都有自己的選擇，系上不去想辦法向學校申請經費，反而要不參加的人繳更多的錢，「聽起來沒有很多，但對我而言就至少一週的飯錢，為什麼要我給你們啊？」

該群組的對話截圖中可見，宿營負責人向全班解釋宿營相關費用，「這邊有件非常重要的事要跟大家說，有參加宿營的要交NT1200，沒參加宿營的要繳NT1800哦！」至於為什麼不參加者要多繳600元，「是因為宿營本來就是全班的事情，不是只有參加的人才有的責任，他們本來就有自己的事情要做，還要替不去的人分攤工作，「導致參與宿營的人每個都兼了好幾份職務」，所以沒有參與宿營的人付多一點錢是合情合理，「參與宿營的人真的幫你們做了很多很多的事，希望大家能夠理解。」

文末負責人更強硬地聲明，「發這篇文不是要徵求你們的同意哦，是『告知』你們！那開學當天就會開始跟你們收錢囉。」

對此，許多大學生看了都紛紛砲轟，「每次聽到這種所以要強制收錢就覺得噁心」、「如果都不付對方能怎樣，那又不是妳的義務，頂多用人情壓人吧，之前我不繳系費學長姐那嘴臉真的呵呵」、「沒去還要付錢是什麼邏輯啊？不懂」、「哇太扯了吧！根本是耍流氓來搶錢的啊」、「公佈學校系級+1」。

文章來源：dcard

手機常掉馬桶！日本公廁門鎖超... 想拿充電線！豬隊友貼心伸手 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。