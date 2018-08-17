想釣金龜婿！47歲失婚女嫁有錢人夢碎 怒告婚姻仲介詐欺

2018年08月17日 15:21 陳慶餘

英國一名育有3名子女、47歲的失婚婦人，多年前為了找尋感情世界的第二春並且嫁給有錢人，於是便透過一個號稱擁有7000名「菁英男會員」可供她配對的婚姻仲介公司來尋找伴侶，但最後卻失敗，讓她氣得怒告仲介公司詐欺，近日法院對此做出宣判，要求仲介公司須賠償婦人1.3萬英鎊（約50萬新台幣）。

根據英國《衛報》報導，47歲的婦人博基（Tereza Burki）離婚多年，而她一直希望能夠找到值得她託付一生的白馬王子，於是就透過了一個號稱旗下擁有7000名菁英會員的婚姻仲介公司來尋找金龜婿，並且在2014年支付了1.26萬英鎊（約49萬元英鎊）來參加配對服務，但最後博基卻發現婚仲雖然號稱擁有7000名會員，但事實上卻只有100多人，認為自己被騙的博基因此氣得一狀告上法院。

博基在法庭上指控仲介公司信口開河，是在利用一個「40多歲且心靈脆弱的女子」來詐財，而審理此案的法官帕克斯（Richard Parkes）在宣判案件結果時，也引述了美國女作家史坦（Gertrude Stein）的一句話「那些說金錢買不到幸福的人，只是不知道在哪裡買罷了」，並表示這間婚姻仲介公司的確沒有辦法提供他們承諾的服務，因此判決須賠償博基13萬英鎊的賠償金。

對此，婚姻仲介公司的發言人表示，博基對他們的服務具有錯誤的想像，她誤以為所有的男會員都是單身有錢人，才會造成這起誤會。