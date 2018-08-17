被閃電擊中奇蹟生還 少年自嘲：感覺我是超人

2018年08月17日 16:27 陳慶餘

實在命大！美國亞利桑那州一名13歲少年日前到公園溜滑板，沒想到卻突然遇到暴雨，這時一道閃電劃破天際從少年的頭頂劈下將他當場電飛，一旁的路人發現後趕緊上前為少年進行心肺復甦術並將他送醫治療，雖然男童昏迷了3天才清醒，但他卻奇蹟似的生還，讓男童在清醒後自嘲：「現在感覺我是超人」。

綜合外媒報導，13歲的少年威德曼（Josiah Wiedman）日前和朋友一起到公園溜滑板，並且在回家時遇上大雨慘被閃電擊中，並且當場被電飛到不省人事，幸好一名路過的善心人在見狀後立刻上前為威德曼進行CPR，並且將他送醫治療。

據了解，威德曼出現了輕微的腦症盪、頭骨骨折、腿部燒傷、短暫失憶等等症狀，但比起其他被閃電擊中的傷患來說，已經是奇蹟似輕傷。醫師指出，很有可能是在威德曼被閃電擊中時正好在溜滑板，而滑板的金屬將部分電力傳導到地面，而路人及時的CPR更是救了他一命。

回憶起當時狀況，威德曼表示當他被電到當下，感覺像是許多針頭不斷刺入他的體內，但這種感覺很快就消失，因為他已經失去意識，更自嘲自己感覺就像是睡了一覺，「我死了15分鐘，但我戰勝死亡，我感覺我現在是個超人」。

根據統計，美國過去10年內，約有270人被閃電劈死，雖然約9成的傷患在被批中之後都能撿回一命，但多半都會身受重傷。