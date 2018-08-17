大媽飲料店狂跳針 店員耐心解釋卻讓網友怒了

2018年08月17日 17:59 陳慶餘

遇到這種有理說不清的客人真的會讓人好無奈！一位在飲料店上班的網友日前就遇到一名來店內消費的大媽，在點飲料時堅持要點鮮奶茶，而當店員解釋店內沒有賣鮮奶茶，但有和鮮奶茶一模一樣的紅茶拿鐵，沒想到大媽卻不斷跳針表示只要鮮奶茶，讓店員只好耐心慢慢向她解釋，沒想到貼文曝光後卻讓不少網友暴怒，因為這個大媽「盧小小」的功力實在是太強，光看完文章就讓網友氣到拳頭硬了。

該名網友在臉書粉專「靠北奧客」發文表示，日前在上班時遇到一名大媽來消費，並指名要幫女兒購買鮮奶茶，但不論店員怎麼向她解釋「拿鐵是牛奶的意思，所以紅茶拿鐵就是紅茶加鮮奶，也就是鮮奶茶」，大媽不接受就是不接受，甚至還開始不斷跳針，讓店員超無奈。

而眼看爭辯無效，這名跳針大媽又把矛頭轉向別的飲料，先是詢問錫蘭奶茶的配方，而當店員向她解釋「錫蘭」是紅茶的名字，但是這裡的奶茶是用奶精去調的，大媽則表示自己的女兒不喝奶精，只要喝鮮奶。接著大媽又問「冰淇淋紅茶喝起來會像鮮奶茶嗎？」、「波霸奶茶是什麼？」，店員只好耐心的解釋冰淇淋紅茶是紅茶加冰淇淋，而波霸奶茶也是用奶精去調的，結果大媽卻還兇他「我不是說我女兒不喝奶精了嗎！」

面對不斷跳針的大媽，店員只好放棄抵抗，決定直接幫大媽做一杯紅茶拿鐵，並且假裝是鮮奶茶賣她，沒想到這時大媽卻又再度抓狂，表示「可是你們沒有鮮奶茶啊！」、「那你剛剛不早點講可以做菜單上沒有的！」而當店員一度想要解釋時，大媽卻又打斷她，表示「你這樣亂搞！亂搞！我不要，我不敢喝你說的鮮奶茶，要是不是鮮奶不是茶，我女兒會生氣，她很不喜歡奶精…那我點那個，多多綠！多多綠好了！」但卻在點完又問「多多綠喝起來可能不是鮮奶茶？」讓店員當場無言。

沒想到正當店員要詢問大媽多多綠的糖度冰塊時，大媽卻又詢問「鐵觀音拿鐵有加鮮奶嗎？」當店員回答有加鮮奶後，大媽又開始大罵「加上鮮奶？那不就是鮮奶茶！你剛剛為什麼不推薦我這個！」讓店員傻眼的抱怨，「為什麼她可以理解鐵觀音拿鐵是鮮奶茶，卻不能理解紅茶拿鐵是鮮奶茶？」

店員已經放棄解釋，直接問糖度冰塊，這時大媽又問「鐵觀音拿鐵有加鮮奶嗎？」店員回答是的，大媽又怒了！「加上鮮奶？那不就是鮮奶茶！你剛剛為什麼不推薦我這個！」讓店員無奈地問「為什麼她可以理解鐵觀音拿鐵是鮮奶茶，卻不能理解紅茶拿鐵是鮮奶茶！」

貼文曝光後，不少網友都超讚嘆原PO超有耐心，紛紛留言：「也太有耐心了吧，我早看到青筋冒出了」、「看完我都快崩潰了，真該收她飲料諮詢費」、「後面排隊的一定也眼球翻到頭頂了」、「你是不是得過跟奧客解釋獎第一名」，但也有人幫大媽緩頰，表示她可能只是求好心切，「有些家長在幫忙孩子買飲料的時候，可能不常喝飲料的關係不知道紅茶拿鐵就是鮮奶茶，做父母的總是希望買到孩子要的，怕萬一買錯孩子不高興又要重買很麻煩。」