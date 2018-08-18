水溝裡聽見貓叫聲 婦人低頭一看驚見新生男嬰

婦人從水溝裡救出嬰兒（翻攝Maalaimalar）

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印度一名婦人本週三（15日）出門時，聽到路邊的水溝傳出微弱的聲響，而她一開始還以為是有小貓在叫，沒想到當她仔細一看，才發現原來是一個剛出生的男嬰，讓她嚇得立刻出手救人，而由於當天是印度的獨立日，因此婦人也將男嬰取名為「自由（சுதந்திரம்）」，代表他重活新生。

綜合外媒報導，1名45歲的婦人日前在路邊的水溝聽見哭泣聲傳出，起初她還以為是一隻被困在水溝底的小貓，沒想到當她仔細一瞧，竟發現一名脖子被臍帶所纏繞的男嬰被人遺棄在水溝深處，而婦人也立刻小心翼翼的將男嬰救出，並且在將他身體清洗乾淨後送醫治療。

婦人受訪時表示，在獨立日這天見到有小孩被遺棄到水溝裡讓她相當心通，而她也認為遺棄嬰兒的人是故意將嬰兒塞到水溝深處，就是希望他不要被人發現，而當男嬰個故事被媒體報導之後，已有不少人都爭相表明收養的意願，而警方也就此事件展開調查，希望能找到遺棄「自由」的兇手。

事後有許多人表示想領養男嬰（翻攝Maalaimalar） 事後有許多人表示想領養男嬰（翻攝Maalaimalar）
「不想她孤零零地走！」癡情男...
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