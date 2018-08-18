狠父殺孕妻和女兒！塞進汽油桶「蓋屍臭味」 電視受訪還說：快回家

狠父殺孕妻和女兒！塞進汽油桶「蓋屍臭味」 電視受訪還說：快回家(圖/shanannwatts IG)

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／綜合報導
(影片取自臉書／Denver7)

全都是假象！美國科羅拉多州近日發生一起恐怖謀殺案，一名33歲的爸爸克里斯（Chris Watts）將懷孕妻子夏南（Shanann Watts）和2名女兒殺害後，藏在汽油桶裡面「掩蓋屍體味道」。但可怕的是，在他被警方逮捕之前，克里斯還曾接受電視訪問，聲稱很希望妻女「快回家」，完全嶄露了惡魔的模樣。

據外媒報導，34歲的被害女子夏南目前已經懷孕15周，另外還有兩名分別為3歲、4歲的女兒，一家人時常在社群上貼出溫馨的照片，看似相當幸福美滿，但沒想到竟會因丈夫喪命。

克里斯聲稱，夏南13日凌晨1點多從亞利桑那州出差回來後，兩人就發生了爭執，一直吵到凌晨5點，後來他出門上班，便是最後一次看到太太，當天早上傳簡訊給夏南都沒回應，甚至請朋友到家裡找，但也沒人應門。

直到夏南的朋友發現母女3人失蹤後，立即報警處理，15日警方也在一間石油公司「Anadarko Petroleum」的汽油桶內，發現了夏南和兩名女兒的屍體。由於這間公司就是克里斯工作的地方，所以警方視他為頭號嫌疑人逮捕。

克里斯事後向警方供稱，他的確殺了妻子和女兒，之所以會把屍體塞到公司的石油桶裡，是因為受不了腐爛的味道，法官當場判定不得保釋，估計他將以3項謀殺罪以及3項銷毀證據罪名起訴。檢察官表示，他們認為母女3人應該是在家裡被殺害的，但還未公布死因，以及殺人動機。

據了解，克里斯與夏男的共同朋友尼可拉斯和亞曼達夫妻（Nicholas and Amanda Thayer）則表示，夏南有懷疑過克里斯劈腿，但不確定這是不是他的殺人動機。另外，也有報導指出，克里斯夫妻在2015年時就宣告破產，一直很努力地在還債，不過近日他們與房東產生法律糾紛，對方要求賠償1500美元，本來預計下個星期要準備出庭，沒想到克里斯卻失控殺了一家人。

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