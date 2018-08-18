冷氣只吹半個月！10坪套房電費竟破8000 網驚：被坑了

2018年08月18日 15:31 杜炤佑

夏天開冷氣很費電，但如果一個月8000多元合理嗎？近日一名女網友在臉書發文表示，他與妹妹一同租下約10坪的房子，為了省錢，有半個月都只開風扇。就在這個月準備要繳電費，跑去看電表時，上方竟顯示她一個月內用量高達1695度，再加上一度5元去算，電費將近8500元，讓她相當苦惱。

女網友在臉書社團「爆料公社」PO文表示，自己和妹妹在桃園合租10坪的小套房，房租6000元。上個月她只有前半個月開冷氣，後半個月則為了省電改吹電風扇，但當要結算電費時，卻發現電表高達1695度，算下來她竟要給房東8475元。

原PO與房東的對話截圖。(圖/爆料公社)

原PO與房東的對話截圖。(圖/爆料公社)

事後她向房東反應，房東卻說有請師傅來檢查，確定電表沒有問題，讓她很是傻眼，因為想不透吹電風扇怎麼會這麼貴，「房東說電表沒問題 我該怎麼辦？」

對此，許多網友都紛紛留言，「你知道電表的位置嗎?如果你有權利可以關起來，就關起來看電表還會不會轉，會轉就不正常」、「我租的1度6元也才1300左右」、「電表有問題！我家因有老人家在，夏天分離式冷氣(沒變頻)幾乎吹整天(設定在26度每天開)，昨收到電費單~好像不到$3,800元」、「舊型冷氣是吃電大怪獸，問問房東冷氣機是買幾年了」、「一度5元，老舊冷氣開24小時，一個月也才500度就很誇張了」。