和男友分手遭報復 傻眼！女子一覺醒來馬桶被拔走

2018年08月18日 15:59 陳慶餘

雖說由愛生恨的故事我們常常聽到，但在分手後這樣報復真的是很奇葩！國外一名網友近日在知名論壇「Reddit」發文，表示近日她和交往的男友分手，沒想到對方在收拾行李搬離住處時，竟把家裡的馬桶也一併拆走，當她隔天睡覺起來要上廁所時只看到一個排水孔，讓她超傻眼。

女網友14日在「Reddit」發文表示，她近日和同居的男友分手，而對方竟然趁她在睡覺的時候打包離家，誇張的是男友還把她家裡的馬桶給拆走，讓她隔天起床之後超傻眼。女網友指出，兩人交往大約10個月左右，而在交往過程中她家裡的馬桶曾經壞掉，當時她打算找人來維修，但具有水管工人執照的男友卻堅持自己維修，而自此之後每當兩人吵架，男友都會拿自己曾幫忙修過馬桶來說嘴。

她進一步表示，兩人的感情在2個月前出現裂痕，因此她決定向男友提出分手，沒想到對方在聽到女方提出分手後，回應的第一句話竟然就是揚言要「拿走她Ｘ的廁所（I'm taking the fxcking toilet）」，但女網友萬萬沒想到男友竟然真的會這樣做。

由於內容實在是太爆笑，因此文章在曝光短短不到幾天，瀏覽量就已經超過百萬，並且有超過6000筆留言，甚至還有熱心網友以原PO的名義發起募款，搞笑的表示希望有善心人士能夠踴躍捐款，來幫助她更換新馬桶，而截至目前為止，該募款網頁已經募得大約150元美金（約4500元新台幣）。