和男友分手遭報復 傻眼！女子一覺醒來馬桶被拔走

女網友一覺起來，發現家中馬桶被前男友拆走（翻攝Reddit）

友善列印

雖說由愛生恨的故事我們常常聽到，但在分手後這樣報復真的是很奇葩！國外一名網友近日在知名論壇「Reddit」發文，表示近日她和交往的男友分手，沒想到對方在收拾行李搬離住處時，竟把家裡的馬桶也一併拆走，當她隔天睡覺起來要上廁所時只看到一個排水孔，讓她超傻眼。

女網友14日在「Reddit」發文表示，她近日和同居的男友分手，而對方竟然趁她在睡覺的時候打包離家，誇張的是男友還把她家裡的馬桶給拆走，讓她隔天起床之後超傻眼。女網友指出，兩人交往大約10個月左右，而在交往過程中她家裡的馬桶曾經壞掉，當時她打算找人來維修，但具有水管工人執照的男友卻堅持自己維修，而自此之後每當兩人吵架，男友都會拿自己曾幫忙修過馬桶來說嘴。

她進一步表示，兩人的感情在2個月前出現裂痕，因此她決定向男友提出分手，沒想到對方在聽到女方提出分手後，回應的第一句話竟然就是揚言要「拿走她Ｘ的廁所（I'm taking the fxcking toilet）」，但女網友萬萬沒想到男友竟然真的會這樣做。

由於內容實在是太爆笑，因此文章在曝光短短不到幾天，瀏覽量就已經超過百萬，並且有超過6000筆留言，甚至還有熱心網友以原PO的名義發起募款，搞笑的表示希望有善心人士能夠踴躍捐款，來幫助她更換新馬桶，而截至目前為止，該募款網頁已經募得大約150元美金（約4500元新台幣）。

有網友搞笑發起募款，來幫助原PO安裝新馬桶（翻攝GoFundMe） 有網友搞笑發起募款，來幫助原PO安裝新馬桶（翻攝GoFundMe）
辣妹貼身熱舞HIGH翻全場 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。