少女腦內驚見寄生蟲 醫師淡定建議「養肥後再抓」

2018年08月18日 18:08 陳慶餘

中國大陸湖北的一名16歲劉姓少女，3年前開始出現手指頭莫名麻痺以及抽搐等等症狀，多次就醫都沒有好轉，直到今年3月，少女多次抽搐之後暈倒，她的家長才發現病情並不單純，因此就趕緊帶著少女到大醫院檢查，這時才發現少女腦中有一隻大寄生蟲，不過這時醫師經過評估，希望少女能夠將這隻寄生蟲養肥一點，再利用手術取出。

據了解，這名劉姓少女3年前就不斷出現手指麻痺、抽搐、僵硬等等症狀，嚴重影響她寫字念書，雖然她的家人曾經帶著她到醫院檢查，院方也開藥給少女服用，但病症一直沒有被根治，直到去年年底少女在學校的宿舍出現全身抽搐的症狀，更在今年3月於教室內暈倒，但為了怕影響學業，少女的家長拖到暑假才帶她到廣州的大醫院求診。

經過檢查過後，醫師確認少女罹患了一種由寄生在腦內的寄生蟲所導致的裂頭蚴病，認為少女應該是曾經食用蛙肉或者是喝了沒煮沸的生水才會被感染，但由於這種寄生蟲會在腦內不斷移動，因此為了確認寄生蟲的移動軌跡，因此醫生建議少女再把這隻寄生蟲養肥一點，過兩個禮拜確認其位置後，再利用手術移除寄生蟲。

而少女和家人雖然擔心，但只能選擇醫師的判斷與建議，經過兩個禮拜後，醫師終於透過手術從少女的腦部取出了一隻長達9公分的裂頭蚴蟲，而少女也在術後恢復良好。