吃一半也能退？男子拍片「退貨西瓜」 網友怒轟：丟臉！

男子拍片「退貨西瓜」 網友怒轟：丟中國人的臉！（翻攝推特）

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繼先前有華裔夫婦在洛杉磯的好市多（Costco），把使用多年並且摔壞的電器退貨之後，近日網路上又再度流傳一段退貨影片，一名華裔男子在影片中講中文，並且教學如何在美國的好市多把吃到一半的西瓜拿去退貨，而影片曝光後引起不少中國大陸的網友一面倒批評，認為他此舉根本就是在「丟中國人的臉」。

「這個在好市多買的西瓜一點都不甜怎麼辦？」影片中，一名身穿黃衣的華裔男子把剛購買的的西瓜切開一半，並且利用湯匙直接挖來吃，但他卻嫌西瓜不夠甜，因此他就帶著剩下的一半西瓜到少是說的退貨櫃檯將西瓜退貨，而店員還真的把剩下一半的西瓜給收回，並且退了男子5美元（約150元新台幣）。

該男子強調退貨在美國是稀鬆平常的一件事，只要你有任何的不高興，或是不想要都能夠退貨，更強調不只在好市多，這種退貨法在美國各地的商場都能夠使用，那怕是吃到一半的西瓜都能夠退。

影片曝光後，許多憤怒的網友紛紛留言，表示在外國的退貨是代表一種「道德與承諾」，但卻被貪小便宜的華人給利用，實在是很要不得，「這種人美國也應該退貨，哪裡來就回去哪裡，有綠卡的注銷，沒綠卡的遣返」、「真的是丟臉丟到過外」，甚至還有網友擔心，若是再有這種人出現，搞不好美國的超市就會出現針對華人購物的限制與措施。

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