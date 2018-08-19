登廣告「徵女兒陪掃墓」送千坪土地 詭異電話網驚藏玄機

2018年08月19日 08:36 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些業主會在報紙，刊登徵人的資訊，但你有看過「徵女兒」的廣告嗎？最近有網友在報紙上，看見一則詭異的刊登資訊，寫著「我要認孝順、乖巧、吃素的女兒」，由於孩子不孝順，希望可以陪他掃墓的女兒，便可獲得1800坪大的土地，但不尋常的內容，讓不少網友感到相當不對勁。

一名網友在PTT問到「這份工作CP值高嗎？」，並附上一張報紙廣告，只見上面寫著「我要認孝順、乖巧、吃素的女兒」，更指他的孩子不孝，不願意養他也不願陪他掃墓，因此希望認養一名女兒，陪他至苗栗南湖山上掃墓與工作，就將這塊1800坪土地給她。

登廣告「徵女兒陪掃墓」送1800坪地 詭異電話網驚藏玄機(圖翻攝自/ptt)

不過，徵求條件必須要不抽菸、不喝酒也不賭博，意者還需先寄出自己的相片、身高及體重等資訊，隨後等通知再至苗栗面試。由於廣告資訊相當詭異，讓網友困惑的問「今天報紙上看到的，徵乾女兒？只要幫忙掃墓上山工作，就可以有大片土地可以拿，感覺挺不錯的，還是其中另有玄機」。

據了解，其實該組手機號碼，過去也曾在報紙上刊登類似廣告，2015年時也曾徵求陪老人看夜景、掃墓或旅遊等內容，當時更開出現領時薪100元、400元車馬費的條件，但細看廣告內容，卻很詭異「因鴿子被車子撞死了，我把它埋在山上，表示對鴿子永遠的思念」、「夢見有一位穿白衣服的小姐，雙眼全盲端一盤鳥蛋要給我吃」。

好幾年前也曾出現類似資訊，但內容卻相當詭異(圖翻攝自/ptt)

而至2018年5月，又出現相同內容的廣告，曾有好奇打過此支電話的網友透露，對方接通後否認有刊登廣告，網友猜測可能是沒有說出暗號，但也有人認為，電話可能也是暗號之一，只是電話號碼恰好有對應的持有者，由於這些廣告內容都很怪異，出現的次數也不只一次，呼籲民眾要小心。