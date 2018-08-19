女友玻璃橋擺「445萬及豪車」求婚 懼高男友反應超尷尬

女友玻璃橋擺「445萬及豪車」求婚 懼高男友反應超尷尬(圖翻攝自/力報)

友善列印
/綜合報導

不少人會選擇在特殊的地點求婚，就是希望讓對方永生難忘。大陸河南鄭州最近一名女子，身穿白色婚紗而身旁擺放百萬現金及豪車，出現在新密伏羲山景區的高空玻璃橋上，向懼高的男友求婚，原以為會是一場感人的求婚過程，沒想到男友因太害怕，最後拔腿逃跑，結果讓人感到相當尷尬。

根據《澎湃新聞》報導，周三（15日）一名穿著婚紗的女子，站在新密伏羲山景區的高空玻璃橋上，距離峽谷地面360公尺，而她的身旁還擺有百萬人民幣現金(約新台幣445萬元)及豪車，橋邊還掛有寫著「你敢走完全程我就嫁給你」的布條，女子向男友小宇(化名)喊話，表示兩人在一起3年了，相處也很開心。

但她接著卻說，自己無法嫁給對方，因為她難以接受男友缺點，就是「膽小、怯弱、恐高」，若是男友敢走完玻璃橋全程，她就願意嫁給對方，但男友卻相當的害怕，儘管朋友在一旁硬拉鼓勵，但他始終無法鼓起勇氣踏出一步，最終甚至轉頭走人，而女方則是暗自掩面難過。

男方因為很怕高，最後便扭頭走人，讓女方相當尷尬難過(圖翻攝自/看看新聞) 男方因為很怕高，最後便扭頭走人，讓女方相當尷尬難過(圖翻攝自/看看新聞)

據了解，影片中男女主角都是1995年後的年輕人，而女子名叫小靜(化名)，家境相當富裕，由於男友平常膽子很小，於是小靜便想出這個方式，想要考驗男友是否能為了她突破心魔，若男友能克服恐懼便嫁給他，而豪車與現金都歸他所有，沒想到最後結局卻如此尷尬。

但許多網友則表示「既然愛一個人，就不該拿他缺點開玩笑」、「考驗方式有很多種，愛不愛妳比較重要，何必拿對方缺點來試驗」，也有人質疑這是風景區的宣傳炒作，對此風景區則駁斥，表示該區已不是第一次出現這種求婚橋段，當天只是稍微配合，提供玻璃橋讓他們求婚。

影片由此觀看
妙齡女樓梯間呼呼大睡 網友傻...

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