2018年08月19日 12:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台中最近發生一起公車自撞分隔島的事故，當時一名女駕駛載小孩回家，豈料期間就聽見好長的喇叭聲，接著駕駛的眼前就衝出一輛公車，甚至直接開上分隔島，讓駕駛當場嚇傻，驚險過程也被行車紀錄器拍下，而網友透過片段推測，公車疑似剎車失靈，於是司機便用這種方式，將傷害降至最低。

網友將影片上傳至《爆料公社》表示，當時嫂子開車接小孩回家，沒想到竟遇驚險瞬間，事發於台中沙鹿區，女駕駛在停等紅燈時，突然聽見外頭傳來好長的喇叭聲，接著一輛公車竟直接開上分隔島，發出巨大的聲響，所幸沒有撞到前方的轎車及10多名機車騎士。

公車狂按喇叭！下秒衝上分隔島 危險瞬間網反讚：應變很好(圖翻攝自/爆料公社)

而當時畫面相當驚險，女駕駛更是被嚇得驚呼「喔，天啊！」，之後更將車子往後挪。起初有些網友誤以為駕駛睡著了，但不少人從影片推測，公車疑似是剎車失靈「感覺好像剎車失靈，影片一開始有聽到喇叭聲一直響」、「應該是煞車失靈，要撞旁邊護欄減少傷害」、「如果是煞車失靈的話，那這位公車司機的反應真的很好！將傷害降到最低～」、「公車司機應變很好，根本老司機」。

根據《ETtoday》報導，事發地點為台灣大道7段與紅竹巷口，公車駕駛早已知道車子出現問題，當時正要開去保養廠維修，但在經過此段時，突然剎車不住，司機眼見前方有不少車，因此故意將車頭打偏，自撞分隔島才得以剎車，所幸無人受傷，但駕駛未依規定將車以拖吊方式送往車廠，目前正在追查公司與駕駛疏失。