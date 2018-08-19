2018年08月19日 14:20 邱柏玟

超有愛！搭地鐵玩手機遭男童緊盯 男子一個動作暖哭所有人(影片/ 取自臉書)

現在的時代有越來越多低頭族，搭車時大多數時候會看到許多乘客滑手機打發時間，但鄰座乘客瘋狂緊盯該怎麼辦？最近美國紐約有一名女子搭地鐵時，發現一名男乘客戴著耳機用手機，他隔壁的黑人男童不斷盯著他的手機，男子察覺後下一秒竟大方「送上手機」，溫暖的行徑讓女子看到快哭了。

10日美國紐約有一名女網友搭乘地鐵，她觀察到對面座位的有趣景象，一名男乘客上車後便戴著耳機專心滑手機，但他旁邊坐了一名陌生黑人男童，男童雙眼「炙熱地」緊盯著男子的手機螢幕，疑似好奇男子在玩什麼遊戲，甚至一度想要給男子意見。

男子居然直接將手機遞給男童，讓他盡情玩，這個行為暖哭大批網友。(圖/ 翻攝自臉書影片)

後來男子也注意到鄰座男童熱情地看著「他的手機」，還轉頭看了男童，兩人四目相交了一下，原以為男子會叫男童別繼續盯著看，下一秒他竟直接拔掉耳機線，大方地將手機拿給男童，男童收下手機後立刻開心地投入到遊戲中，而行為超暖的男子只是默默地左右看了看車廂。

兩人可愛的互動過程全被女網友拍下，她也在臉書上寫著，「我今天搭地鐵時看到這個，都快哭了」；而影片也馬上引起網友熱議，「看起來好溫暖喔」、「非常善良的互動」、「在其他地區可能手機馬上被偷走吧」、「這個世界還是有好人的」、「他的帥氣程度加10000點」、「上帝保佑他這個好人」。