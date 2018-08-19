店員漏給秒補齊也不爽！客放任湯狂滾噴出 食材往鍋外丟

店員漏給秒補齊也不爽！客放任湯狂滾噴出 食材往鍋外丟(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

店員在忙時，難免會遺漏東西。一名女子日前至火鍋店用餐，期間坐在她對面的女顧客，發現店員少送一鍋，經過反應後對方也趕緊補給，豈料女顧客疑似因不滿漏給，期間竟把食物與湯灑滿桌，甚至拒絕讓店員清理，讓原PO看得相當氣憤，直呼「辛苦店員了」。

一名網友在《爆怨公社》表示，用餐時目擊一幕誇張畫面，坐她對面的一名女顧客與朋友，期間發現店員少送一鍋，於是向店員反應數量不對，而店員確認後，不到5分鐘後便立即補上，但女顧客之後的行為卻相當過分，火鍋已經滾到溢出來，但女子卻未要熄火的意思。

原PO表示「湯都溢出來了不關火也不理，我朋友提醒他也只回一句『我知道』，然後一邊滾一邊用筷子，把鍋裡的食物弄整個桌上都是」，之後店員告知要幫忙清理，沒想到她竟回「我還在吃飯欸！」，店員接著說「湯不擦電磁爐會漏電」，女子才勉強讓店員擦拭。

由於未趕緊擦乾淨，導致吃飯時伴隨著燒焦味，而女子離開前還補了一句「氣都氣飽了」，讓原PO聽聞不悅的表示「哇靠！大姐，氣飽的是我好嗎？」。許多網友紛紛表示「真的是，辛苦店員了…」、「原PO心裡一定想拿火鍋湯潑他吧！心裡這動作做了幾次了啊！」、「漏掉也馬上補了，有什麼問題嗎？難道他自己家裡吃的都是馬上好不用備料時間嗎？」。

登廣告「徵女兒陪掃墓」送千坪... 單身女急相親「用詩寫請假單」...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。