店員漏給秒補齊也不爽！客放任湯狂滾噴出 食材往鍋外丟

2018年08月19日 15:23 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

店員在忙時，難免會遺漏東西。一名女子日前至火鍋店用餐，期間坐在她對面的女顧客，發現店員少送一鍋，經過反應後對方也趕緊補給，豈料女顧客疑似因不滿漏給，期間竟把食物與湯灑滿桌，甚至拒絕讓店員清理，讓原PO看得相當氣憤，直呼「辛苦店員了」。

一名網友在《爆怨公社》表示，用餐時目擊一幕誇張畫面，坐她對面的一名女顧客與朋友，期間發現店員少送一鍋，於是向店員反應數量不對，而店員確認後，不到5分鐘後便立即補上，但女顧客之後的行為卻相當過分，火鍋已經滾到溢出來，但女子卻未要熄火的意思。

原PO表示「湯都溢出來了不關火也不理，我朋友提醒他也只回一句『我知道』，然後一邊滾一邊用筷子，把鍋裡的食物弄整個桌上都是」，之後店員告知要幫忙清理，沒想到她竟回「我還在吃飯欸！」，店員接著說「湯不擦電磁爐會漏電」，女子才勉強讓店員擦拭。

由於未趕緊擦乾淨，導致吃飯時伴隨著燒焦味，而女子離開前還補了一句「氣都氣飽了」，讓原PO聽聞不悅的表示「哇靠！大姐，氣飽的是我好嗎？」。許多網友紛紛表示「真的是，辛苦店員了…」、「原PO心裡一定想拿火鍋湯潑他吧！心裡這動作做了幾次了啊！」、「漏掉也馬上補了，有什麼問題嗎？難道他自己家裡吃的都是馬上好不用備料時間嗎？」。